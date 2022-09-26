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باكستان

مقتل 6 جنود في تحطم مروحية عسكرية في باكستان

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف-مسؤولون أمنيون باكستانيون يتجمعون حول حطام طائرة هليكوبتر تابعة للجيش بعد هبوطها في ضواحي كويتا- 7 يونيو 2018.
صورة من الارشيف-مسؤولون أمنيون باكستانيون يتجمعون حول حطام طائرة هليكوبتر تابعة للجيش بعد هبوطها في ضواحي كويتا- 7 يونيو 2018.   -   حقوق النشر  BANARAS KHAN/AFP

قتل ستة عسكريين بينهم ضابطان كبيران في تحطم مروحية للجيش الباكستاني في جنوب غرب البلاد على ما أعلن الجيش الاثنين في ثاني حادث من هذا النوع في غضون شهر.

وقال الجيش في بيان إن الجنود والضباط الستة "استشهدوا في تحطم" المروحية.

وتحطمت المروحية قرب مدينة خوست الصغيرة الواقعة في محافظة بلوشيستان المحاذية لأفغانستان وإيران.

ولم ترشح أي تفاصيل حول سبب الحادث أو طراز المروحية. ولم تطل الفيضانات الأخيرة منطقة وقوع الحادث.

في مطلع آب/اغسطس تحطمت مروحية تشارك في جهود الإغاثة في المحافظة نفسها وقتل ركابها الستة.

وشهدت باكستان أمطاراً موسمية شديدة الغزارة وفيضانات قاتلة خلال العام الحالي ولا سيما في منطقة بلوشيستان.

وأدت هذه الفيضانات إلى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ مطلع السنة الحالية بينهم 323 في بلوشيستان.

والجيش هو أقوى المؤسسات في باكستان وتعول السلطات المدنية عليه كثيرا عند وقوع كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل.

المصادر الإضافية • ا ف ب