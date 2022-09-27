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العراق

دبلوماسي عراقي يتابع مباراة لكرة القدم خلال اجتماع للأمم المتحدة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
دبلوماسي عراقي ينشغل بمتابعة مباراة كرة قدم خلال اجتماع للأمم المتحدة
دبلوماسي عراقي ينشغل بمتابعة مباراة كرة قدم خلال اجتماع للأمم المتحدة   -   حقوق النشر  Social media

أثارت صورة مسربة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غضب الكثير من العراقيين يظهر فيها دبلوماسي عراقي وهو يشاهد مباراة كرة القدم على شاشة الكومبيوتر المحمول بدلا من متابعة الجلسة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، السبت، أنها تتابع موضوع الصورة التي تم تداولها للموظف الدبلوماسي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحقه، مع ضمان حضور الدبلوماسية العراقية.

من جهة أخرى، أعرب عدد من رواد منصات التواصل في العراق عن استيائهم من الأخطاء المتكررة التي يقترفها دبلوماسيو بلادهم وغياب تأثيرهم السياسي في حل الأزمات، فضلا عن الكفاءات العراقية في المحافل الدولية.

واعتبر الكاتب والباحث السياسي، شاهو القرة داغي، أن الصورة المتداولة "نتائج طبيعية في نظام المحاصصة عندما يتم اختيار الناس حسب المحسوبية والواسطة والتزكية على حساب الكفاءة".

فيما علقت الإعلامية آنيا الفندي ساخرة "هذا يؤكد عشق العراقيين لكرة القدم، لكن السؤال برأيكم أي دوري كان يتابع الرجل؟".

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يُعرف اسم أو وظيفة الدبلوماسي العراقي حتى الآن إذ التُقطت الصورة من كاميرات مراقبة ما أظهر رأس المسؤول من الخلف فقط.