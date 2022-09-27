شاهد: انطلاق جنازة رسمية مثيرة للجدل لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

انطلقت في العاصمة اليابانية طوكيو جنازة رسمية مثيرة للجدل لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي تم اغتياله، في بلد تسبب فيه الحادث لواحد من أكثر الشخصيات إثارة للانقسام، في إحداث شرخ في الرأي العام الياباني.

وسارت أرملة الراحل آكي آبي مرتدية كيمونو أسود اللون نحو قاعة بودوكان، وهي تحمل جرة احتوت رماد زوجها، وقد وضعت في صندوق خشبي تم لفه بقماش أرجواني بخطوط ذهبية.

وحضرت مراسم الجنازة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وعشرات الشخصيات الأجنبية، إلى جانب 4300 شخص آخر. وكانت جثة آبي تم حرقها في شهر يوليو تموز في معبد طوكيو، بعد أيام من اغتياله وهو يلقي خطابا في إطار حملته في مدينة نارا غربي البلاد.

وقبل بدء المراسم اصطف مئات الأشخاص حاملين باقات الورود قرب حديقة كودانزاكا، بينما كانت الأجواء في العاصمة متوترة، إذ فرضت إجراءات أمنية صارمة، في وقت أعرب محتجون عن غضبهم من تنظيم الجنازة.