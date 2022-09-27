شاهد: جنود الاحتياط الروس يصلون إلى قاعدة عسكرية

نشرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء شريط فيديو يظهر وصول العشرات من جنود الاحتياط الروس إلى قاعدة تدريب عسكرية في إطار خطة التعبئة الني أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين. وأظهر الفيديو جنودا من أعمار مختلفة يستجيبون لنداء ضابط الجيش قبل استلام زيهم العسكري.

واتهم منتقدون الكرملين بتركيز جهود التجنيد في المناطق النائية مثل سيبيريا أو شمال القوقاز التي تسكنها الأقليات العرقية لتجنب إثارة المعارضة في المراكز الحضرية، وخاصة موسكو.

الكرملين يقر بحصول "أخطاء" في جهود استدعاء الاحتياط

وفي وقت سابق، أقر الكرملين الاثنين بحصول "أخطاء" في جهود استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط للمشاركة في القتال في أوكرانيا، مشدّدًا على أن السلطات "لم تتخذ قرارًا" بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سنّ القتال، في وقت يفر فيه الكثير من الروس من البلاد.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "سجلت حالات تم فيها انتهاك مرسوم الاستدعاء" معربًا عن الأمل في "أن تصحح هذه الأخطاء".

وأكدت السلطات أن تعبئة 300 ألف عنصر احتياط لا تعني سوى الأشخاص الذين لديهم خبرة عسكرية أو المهارات المطلوبة. إلا أنه تمّ تسجيل عدد كبير من حالات استدعاء أشخاص كبار في السنّ أو مرضى أو بدون خبرة وكذلك تلاميذ.

فرار جماعي

أثار قرار التعبئة منذ أن أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، مظاهرات وأدى إلى توقيف آلاف الأشخاص. ويبدو أن روسًا كثيرين اختاروا الفرار من البلاد، نظرًا إلى التدفق المتزايد للروس إلى حدود جورجيا وكازاخستان وفنلندا ومنغوليا. وهناك إقبال كبير أيضًا على تذاكر السفر جوًا.

وزاد هذا التدفق الخشية من أن تمنع روسيا الرجال في سنّ القتال من السفر.

وشدد الناطق باسم الكرملين على أن السلطات "لم تتخذ قرارًا" بشأن إغلاق الحدود لهذه الفئة من المواطنين.