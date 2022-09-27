دعوات لتحدي "المعايير المزدوجة" للفيفا بشارات مؤيدة لفلسطين في كأس العالم

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وسم #شارة_قيادة _فلسطين لارتداء شارة القيادة بألوان علم فلسطين في المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022، المقرر إقامته مع أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وتأتي هذه الحملة الإلكترونية عقب إعلان اللاعب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، عبر حسابه الرسمي على تويتر،رغبته في ارتداء شارة قيادة تحمل علم أوكرانيا في كأس العالم، كتعبير منه على دعمه للبلد التي تعاني منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط الماضي.

بدوره، أعلن المنتخب الإنجليزي انضمامه مع تسع منتخبات أوروبية أخرى لحملة مناهضة للتمييز، وقال قائد منتخب إنجلترا هاري كين إنه سيرتدي شارة المثليين في المونديال.

دعوات عربية

طالب مغردون على منصات التواصل عبر وسمي #شارة_قيادة _فلسطين و#شارة_الكابتن_فلسطينية المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في المونديال، وهي قطر والمغرب والسعودية وتونس بارتداء شارة العلم الفلسطيني للفت أنظار المجتمع العالمي نحو القضية الفلسطينية.

وقد كان الإعلامي محمد عدنان أول من اقترح أن ترتدي المنتخبات الأربعة العربية المشاركة في كأس العالم شارة القيادة تحمل علم فلسطين، معلقا على مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي "المعاملة بالمثل. تريدونها حرية؟ حسنا فلتكن!".

بدوره، أبدى أيمن جادة، مقدم البرامج التلفزيونية في شبكة قنوات "بي إن سبورت"، إعجابه بالمبادرة عبر منشور له على تويتر.

فيما اعتبر نشطاء آخرون أن التضامن مع فلسطين في محفل رياضي دولي بهذا الحجم من المتابعة الإعلامية سيوصل القضية الفلسطينية إلى العالم، مستنكرين تخوف العرب من فعل ذلك وازدواجية الغرب في معاييرهم بالرياضة.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أي قرار رسمي بخصوص إذا ما كان سيسمح لقادة المنتخبات الأوروبية بارتداء شارات القيادة التي أعلنوا عنها.