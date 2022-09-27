تسجيل انفجارين تحت البحر قبل تسرب الغاز من نورد ستريم (معهد الزلازل السويدي)

تم تسجيل انفجارين تحت الماء قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات على خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وأوروبا، بحسب ما أفاد معهد رصد الزلازل السويدي الثلاثاء بعد أن أثارت التسريبات شكوكًا حول حدوث تخريب.

سجلت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل "إطلاقين هائلين للطاقة" قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه، حسبما صرح بيتر شميت، عالم الزلازل بجامعة أوبسالا لوكالة فرانس برس. وأضاف أن "إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار".

كييف تعتبر تسرب الغاز من نورد ستريم 1 و2 "هجومًا إرهابيًا مخططًا له" من موسكو

اعتبرت كييف الثلاثاء أن التسرب غير المفسّر للغاز من ثلاثة مواقع من خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" هو نتيجة "هجوم إرهابي مخطط له" من موسكو، بدون أن تقدّم أي براهين على قولها.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر "إن تسرّب الغاز على نطاق واسع من نورد ستريم 1 ليس إلّا هجومًا إرهابيًا مخططًا له من قبل روسيا وعملًا عدوانيًا ضد الاتحاد الأوروبي".

البيت الأبيض يبدي "استعداده لدعم" الأوروبيين بعد تسرب الغاز من نورد ستريم 1 و2

علّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على تسرب الغاز من أنبوبَي نفط نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، بالقول إن "شركاءنا الأوروبيين يجرون تحقيقًا. نحن مستعدون لدعم جهودهم".

ورفض "التكهّن" بأسباب هذا التسرب من أنابيب نفط أساسية لتسليم الغاز الروسي إلى دول أوروبا، مضيفًا أن ما حصل "يعكس أهمية جهودنا المشتركة لإيجاد إمدادات غاز بديلة لأوروبا".

تسرب الغاز من انبوب نوردستريم يشكل دوائر يصل قطرها إلى ألف متر في بحر البلطيق

أعلن الجيش الدنماركي استنادا الى صور بحوزته أن التسريبات الثلاثة الكبيرة من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 في بحر البلطيق ظهرت على السطح الثلاثاء مشكلة دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 وألف متر.

وقال الجيش الدنماركي في بيان بشأن هذه التسريبات الواقعة قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية إن التسريب الذي يشكل الفقاعة الأكبر يؤدي إلى تشكيل دوائر على السطح "يصل قطرها إلى كيلومتر واحد. أما الأصغر فيشكل دائرة يبلغ قطرها حوالى 200 متر".

ولم يعرف بعد سبب تسرّب للغاز الذي رُصد في موقعيْن من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، غداة الإعلان عن تسرّب غاز في "نورد ستريم 2"، على ما أعلنت الثلاثاء السلطات الدنماركية والسويدية، ما أثار شكوكًا حول أعمال تخريبية في الخطّين غير المشغلين بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

رئيسة وزراء الدنمارك تستبعد أن يكون تسرب الغاز في نورد ستريم "عرضيا"

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن الثلاثاء أنه "من الصعب التصور" أن تسرب الغاز في ثلاث مواقع من خطي الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بصورة متزامنة أمر "عرضي"، مؤكدة أنها لا "تستبعد" عملية تخريب.

وقالت فريدريكسن معلقة على تسرب الغاز قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية "من غير الاعتيادي أن تكون هناك ثلاث نقاط تسرب غاز متباعدة. من الصعب بالتالي التصور أن الأمر عرضي"، متحدثة إلى وسائل الإعلام الدنماركية على هامش زيارة لبولندا.

الكرملين "قلق للغاية" من تسرب الغاز من خط انابيب نورد ستريم

أعلن الكرملين الثلاثاء أنه "قلق للغاية" حول تسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، من دون أن يستبعد فرضية عمل تخريب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "إننا قلقون للغاية حيال هذه الأنباء" وأضاف ردا على سؤال عن احتمال أن يكون ذلك ناجما عن عملية تخريب "لا يمكن استبعاد أي فرضية".

تسرب غاز في موقعين من "نورد ستريم 1" في بحر البلطي

رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".

وخطا الأنابيب هذان اللذان يشرف عليهما كونسورسيوم مرتبط بشركة غازبورم الروسية العملاقة ليسا في الخدمة راهنا بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. إلا انهما يحويان كمية من الغاز. وأفاد وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورغنسن وكالة فرانس برس في بيان أن "السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضا لكنه يحوي الغاز".

وأضاف "من المبكر الحديث عن أسباب هذه الحوادث" لكنه أشار إلى "رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز" في البلاد.

وأكد الناطق باسم الهيئة البحرية السويدية لوكالة فرانس برس رصد تسربين قبالة جزيرة بورنهولم السويدية.

وحُدّدت إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة والأخرى في المنطقة التابعة للسويد على ما أفاد البلدان.

وعلى غرار التسرب الذي رصد الاثنين على خط انابيب نورد ستريم 2، اتخذت إجراءات سلامة.

فمنعت الملاحة في منطقة قطرها خمسة أميال بحرية (حوالى تسعة كيلومترات) وكذلك الطيران في منطقة قطرها كيلومتر واحد. وأوضح يورغنسن "الحوادث على خطي الأنابيب لا تأثير لها على امدادات الدنمارك".

ومساء الاثنين أعلنت الشركة المشغلة لنورد ستريم 1 و2 عن انخفاض في الضغط في خط الأنانيب الأول بعد رصد حادث تسرب في الثاني.