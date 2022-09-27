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قطر

انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر مونديال قطر 2022

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بقلم:  يورونيوز
يتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022، الدوحة، قطر، 25 نوفمبر 2021
يتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022، الدوحة، قطر، 25 نوفمبر 2021   -   حقوق النشر  Darko Bandic/AP

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين، انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر مونديال قطر 2022، قبل أقل من شهرين على انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأشار فيفا في بيانه إلى أن التذاكر ستكون متاحة "اعتباراً من الثلاثاء 27 أيلول/سبتمبر عند الثانية عشر ظهراً بتوقيت الدوحة (9:00 ت غ)، وفق أسبقية الشراء".

وأضاف أن بيع التذاكر سيتواصل حتى نهاية البطولة، بحسب توفرها (...) وستطرح دفعات إضافية من التذاكر، كما تنطلق مرحلة إعادة بيع تذاكر المباريات قريباً".

وبلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات مونديال قطر 2.45 مليون قبل مرحلة البيع النهائية.

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة لمونديال 2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر المباعة لجميع الفئات (الجماهير، شركاء فيفا، الاتحادات، الضيافة...).

ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر خلال فترة المونديال بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، إلى الدولة الخليجية الغنية بالغاز، البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة والتي تستضيف أول مونديال في التاريخ في الشرق الأوسط.

المصادر الإضافية • ا ف ب