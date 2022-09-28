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مال وأعمال

شاهد: لتوصيل الطلبات.. طائرات مسيّرة تجوب الأجواء الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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طائرات مسيّرة تابعة لشركة Wing
طائرات مسيّرة تابعة لشركة Wing   -   حقوق النشر  AFP

مضت سنوات منذ أن أصبحت خدمات التوصيل عبر الطائرات المسيّرة واقعاً في بعض أجزاء الولايات المتحدة. حالياً في تكساس قرب دالاس تقدم شركة "وينغ" (Wing) وهي شركة تابعة لشركة "ألفابيت" (Alphabet)، الشركة الأم لـغوغل (Google) هذه الخدمات الآن.

لن تنتظر أكثر من 15 دقيقة حتى يتم توصيل ما طلبته عبر هاتفك إليك عن طريق الجو. وتقوم الشركة بالترويج لعمليات التوصيل التي تقوم بها كبديل أكثر أماناً واحتراماً للبيئة وأسرع وأرخص ثمناً من وسائل التوصيل التقليدية.

إلا أن البعض يرى التوصيل بهذه الطريقة أقل كفاءة من التوصيل بالطرق التقليدية. فمثلاً في شاحنة واحدة من الممكن توصيل 150 – 200 طرد في حين يحتاج عدد الطرود نفسه إلى جيش من الطائرات المسيّرة.

آخرون يرون أنها وسيلة أكثر أماناً، فالطائرات المسيرة لا تتعب، ولا ترسل رسائل نصية أثناء القيادة، ولا تعمل تحت تأثير الكحول.