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بلجيكا

قتيل في بلجيكا خلال عملية استهدفت التصدي لاعتداء إرهابي يدبره اليمين المتطرف

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بقلم:  يورونيوز
أفراد الشرطة بمكان وقوع إطلاق نار خلال عملية دهم منزل في مركسم بأنتويرب
أفراد الشرطة بمكان وقوع إطلاق نار خلال عملية دهم منزل في مركسم بأنتويرب   -   حقوق النشر  JONAS ROOSENS/Jonas Roosens

قُتل شخص الأربعاء في بلجيكا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، خلال عملية تستهدف مخططًا "لاعتداء إرهابي" يدبره مقربون من أوساط اليمين المتطرف. وجاء في بيان للنيابة العامة، أن التحقيق بقيادة قاضي التحقيق في أنتويرب في شمال بلجيكا، يستهدف "أوساطا يشتبه بانتمائها إلى اليمين المتطرف".

وتخلل التحقيق حوالى عشر عمليات دهم صباح الأربعاء في منطقة أنتويرب (انفير)، حصل خلالها تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتيل. وأكدت النيابة العامة أن "كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة" ضُبطت خلال عمليات الدهم. وبعض تلك الأسلحة كانت مسجلة بشكل قانوني. ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى متعلقة بتبادل إطلاق النار أو المجموعة المستهدفة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أُوقف أربعة هولنديين مشتبه بهم ،على خلفية ما وصفه المدعون بمخطط لخطف وزير العدل البلجيكي فانسان فان كويكنبورن. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الحادثة مرتبطة بالمداهمات، التي نُفذت الأربعاء في أنتوريب وضواحيها، وقرية كاسترلي المجاورة ومدينة غنت.

المصادر الإضافية • وكالات