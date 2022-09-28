قتيل في بلجيكا خلال عملية استهدفت التصدي لاعتداء إرهابي يدبره اليمين المتطرف

قُتل شخص الأربعاء في بلجيكا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، خلال عملية تستهدف مخططًا "لاعتداء إرهابي" يدبره مقربون من أوساط اليمين المتطرف. وجاء في بيان للنيابة العامة، أن التحقيق بقيادة قاضي التحقيق في أنتويرب في شمال بلجيكا، يستهدف "أوساطا يشتبه بانتمائها إلى اليمين المتطرف".

وتخلل التحقيق حوالى عشر عمليات دهم صباح الأربعاء في منطقة أنتويرب (انفير)، حصل خلالها تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتيل. وأكدت النيابة العامة أن "كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة" ضُبطت خلال عمليات الدهم. وبعض تلك الأسلحة كانت مسجلة بشكل قانوني. ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى متعلقة بتبادل إطلاق النار أو المجموعة المستهدفة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أُوقف أربعة هولنديين مشتبه بهم ،على خلفية ما وصفه المدعون بمخطط لخطف وزير العدل البلجيكي فانسان فان كويكنبورن. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الحادثة مرتبطة بالمداهمات، التي نُفذت الأربعاء في أنتوريب وضواحيها، وقرية كاسترلي المجاورة ومدينة غنت.