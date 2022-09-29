الإعلان عن السبب الرسمي لوفاة الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الخميس السبب الرسمي لوفاة الملكة إليزابيث الثانية والتي توفيت في الثامن من سبتمبر – أيلول الماضي عن عمر 96 عاماً.

وأكد المُسجل العام في اسكتلندا، حيث لفظت الملكة أنفاسها الأخيرة في قصر بالمورال، إنه تم تسجيل وفاتها يوم 16 سبتمبر – أيلول.

وأكدت الوثيقة الرسمية التي كتبها المُسجل دوغلاس جيمس ألان غلاس وفاة الملكة بسبب "الشيخوخة" دون وجود عوامل طبية أخرى.

وقالت الوثيقة إن الملكة توفيت في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق مساء وكانت ابنتها الأميرة آن المصاحبة لها آنذاك أول من أبلغ عن وفاتها.

الوثيقة الرسمية لسبب وفاة الملكة إليزابيث National Records of Scotland/National Records of Scotland

وتؤكد تلك المعلومات وفاة الملكة قبل حوالي ثلاث ساعات من إعلان قصر باكنغهام عن موتها.

كذلك توفيت الملكة قبل وصول بعض من افراد عائلتها الذين طاروا إلى اسكتلندا لوداعها الأخير.

ولكن ابنها الملك تشارلز الثالث وزوجته والأميرة آن كانوا بالفعل بقصر بالمورال لارتباطهم بفعاليات في خلال نفس الفترة.