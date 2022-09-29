مجلس النواب اللبناني يخفق في الجولة الأولى من اجتماع لانتخاب رئيس جديد للبلاد

أخفق المشرعون اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد خلال التصويت يوم الخميس، في أول جلسة انتخابية يعقدها المجلس وذلك قبل أكثر من شهر بقليل من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وذلك بحسب إحصاء لرويترز.

ويتطلب فوز أي مرشح رئاسي أصوات ما لا يقل عن 86 عضواً من 128 عضواً في مجلس النواب، للفوز في الجولة الأولى من التصويت. ومع ذلك، فإن عدد بطاقات الاقتراع الفارغة أو اللاغية يعني عدم وصول أي مرشح إلى العدد المطلوب، وفقا لإحصاء رويترز قبل الإعلان الرسمي للنتائج.

وسيتم الآن الانتقال إلى جولة ثانية، تنخفض فيها الأغلبية المطلوبة إلى 65 صوتاً، لكن قلة يتوقعون أن يتحقق هذا الهامش أيضا، مما يزيد المخاوف على الاقتصاد.

"انقسامات عميقة"

يأتي هذا الاستحقاق في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تشهدها البلاد. وأثارت الانقسامات العميقة بين النواب مخاوف من احتمال ترك لبنان دون رئيس لأشهر بعد انتهاء ولاية عون، مما يقوض ثقة الدائنين.

قبل قدوم عون إلى سدة الحكم، شهد القصر الرئاسي شغوراً لمدة 29 شهراً، وقام المشرعون بـ 45 محاولة فاشلة للتوصل إلى إجماع على مرشح.

يذكر أنه بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي الطويل الأمد في لبنان، فإن منصب الرئاسة يجب أن يشغله مسيحي ماروني. من بين المرشحين صهر عون جبران باسيل، وزير الخارجية السابق الذي يخضع لعقوبات أمريكية، والسياسي سليمان فرنجية.

فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها في السوق السوداء منذ عام 2019، في انهيار مالي وصفه البنك الدولي بأنه من الأسوأ في العصر الحديث. وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة أوقعت أكثر من 80% من السكان في براثن الفقر، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2000 في المائة.

ويضغط المجتمع الدولي على المشرعين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد في "الوقت المناسب"، لتجنب إغراق البلاد في أعمق أزمة. الأسبوع الماضي، أصدرت فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بيانا مشتركا، حثت فيه النواب على "انتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني".