نجم الكرة البرازيلي نيمار يدعم الرئيس بولسونارو قبل انتخابات الرئاسة

أعلن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور تأييده لمساعي الرئيس جايير بولسونارو للفوز بفترة رئاسة جديدة، حيث أظهر دعمه في مقطع مصور بينما كان يبتسم ويرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في مطلع الأسبوع.

جاء دعم نيمار العلني بعد يوم من زيارة بولسونارو لمعهد خيري بالقرب من ساو باولو تابع لنجم الكرة العالمي المحترف حاليا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ويأتي بولسونارو خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في استطلاعات الرأي قبل خوض غمار جولة للانتخابات الأولى في الثاني من أكتوبر-تشرين الأول.

وسرعان ما نشر بولسونارو المقطع المصور لنيمار على تويتر، وربط مسعاه لنيل فترة رئاسية جديدة بمساعي البرازيل، العاشقة لكرة القدم، للفوز بكأس العالم للمرة السادسة والذي إذا تحقق سيكون رقما قياسيا.

وتزامنا مع الحملة الانتخابية، تبادل المرشحان البارزان في انتخابات الرئاسة بالبرازيل اتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل خوض غمار الانتخابات يوم الأحد.

وصف الرئيس اليميني المتطرف الحالي جايير بولسونارو منافسه اليساري، الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأنه رئيس عصابة إجرامية كانت تدير "حكومة من اللصوص" خلال ولايته الرئاسية التي استمرت لفترتين 2003-2010.

من جهته وصف لولا، الذي يتقدم بشكل مريح في استطلاعات الرأي قبل الجولة الأولى من التصويت، بولسونارو بأنه كاذب "وقح" وقد قامت حكومته بالتستر على الكسب غير المشروع في شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19 التي حصدت أرواح أكثر من 680 ألف برازيلي.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم لولا بما بين 10 إلى 15 نقطة مئوية على بولسونارو قبل الجولة الأولى من التصويت. وقالت مؤسسة داتافولها لاستطلاعات الرأي إن لولا حاصل على تأييد 50 في المائة من الأصوات الصالحة، باستثناء البطاقات الفارغة واللاغية، ويمكن أن يفوز في الانتخابات مباشرة يوم الأحد وتجنب خوض جولة إعادة.