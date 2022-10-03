مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية بالقرب من رام الله في الضفة الغربية

قتل فلسطينيان الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وتبلغت الوزارة بـ "استشهاد فلسطينيين بعدما أن أطلق الاحتلال النار عليهما قرب مخيم الجلزون"، على ما جاء في بيان للوزارة. وعرّفت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عنهم بأنهم "باسل قاسم بصبوص البالغ من العمر 19 عاما، وخالد فادي عنبر صاحب الـ21 عاما، مشيرة إلى إصابة شاب ثالث يدعى رأفت سلامة عوض حبش يبلغ 19 عاما من بلدة بيرزيت القريبة.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن "تحييد" اثنين من "المشتبه بهما" بعد "محاولتهما تنفيذ هجوم دهسا ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وجاء ذلك بعد إصابة العديد من الإسرائيليين بينهم جندي، بجروح في عدد من الحوادث الأمنية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى تصاعد التوتر. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا اعتقال 16 شخصا خلال عمليات دهم ليلا في أنحاء الضفة الغربية.

وقُتل أربعة فلسطينيين الأربعاء في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، خلال عملية عسكرية استهدفت، وفق إسرائيل، "اثنين من المشتبه بتورطهم في عدد من هجمات إطلاق النار الأخيرة".

وتوفي الخميس طفل فلسطيني في السابعة من عمره في ظروف ملتبسة خلال عملية اسرائيلية في جنوب الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.

والتصعيد بين الجانبين مستمر منذ الربيع الماضي إذ قُتل 19 شخصًا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات نفذها فلسطينيون بعضهم من سكان إسرائيل، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردًا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل أكثر من خمسين فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيين والصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.