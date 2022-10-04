شاهد: بوليفيون يحتفلون بأكبر مهرجان لمصارعة الثيران في البلاد

حضر مئات من المتفرجين ومصارعي الثيران الهواة أشهر مهرجان مصارعة ثيران سنوي في بوليفيا. المهرجان، المقام في هوارينا على بعد حوالي 50 كيلومترا غرب لاباز، والذي يقام تكريماً لعذراء الوردية، أساسه مصارعة ثيران شعبية بمشاركة 16 من الهواة مقسمين إلى أربع مجموعات، يواجهون 70 ثوراً.

تعود جذور مصارعة الثيران الشعبية في البلاد إلى احتفالات القديس الراعي لبلد الأنديز.

الشهر الماضي شهدت البلاد حدثاً مشابهاً في تجمع للكيتشوا (الشعوب الأصلية القديمة في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلى وكولومبيا والإكوادور وبيرو) في جنوب شوكيساكا، تخللته وفاة شخص واحد وإصابة عشرة بجروح.

ينفي آدان كامينشا أحد مصارعي الثيران الهواة حدوث أي إساءات للثيران خلال المواجهة، يقول أن اللعب نزيه ولا ثيران تقتل، يوجد فقط احتفاء بالثقافة والتقاليد. رغم ذلك يشكك نشطاء حقوق الحيوان في بوليفيا بهذا النوع من الألعاب والمواجهات، فرغم أن الثيران لا تقتل إلا أنها تُثار وتغضب ولهذا قد تتسبب بأذى للناس أو حتى قد تقتلهم.