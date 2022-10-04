شاهد: هياكل حيوانات مجسمة ببراعة تحركها الرياح في نسق جمالي في مدينة بوردو الفرنسية

لأول مرة جلب الفنان الهولندي تيو يانسن إبداعاته المثيرة والمذهلة إلى فرنسا، وتحديدا في مدينة بوردو بغرب البلاد، وذلك خلال المهرجان الدولي للفنون، حيث اتخذت هياكل حيواناته الغريبة المجسمة ببراعة من إحدى الساحات العامة، مسرحا لعرض تحركها آليا بفعل الرياح، في نسق جمالي جلب الصغار والكبار على حد سواء.

ربما يكون بعض سكان بوردو قد تفاجئوا بحيوانات يانس الغريبة، المصنوعة من أنابيب البلاستيك المعاد تدويره، وعندما يتراجع هبوب الريح بعض الشيء، لا يتردد يانسن في دفع مجسماته قليلا لتملأ المكان حركة، يتفاعل معها الأطفال الصغار.

يلقب الفنان تيو يانسن البالغ من العمر 74 عاما "بنحات الرياح"، وهو مهندس سابق، يستوحي أفكاره من عالم الطيران والروبوتات لصنع هذه "الحيوانات" الغريبة.

يانسن، شخص مدافع عن البيئة ونادرا ما يسافر لانشغاله بانبعاثات الكربون المرتبطة بوسائل النقل، وتمثل ابتكاراته في تصوره شكلا من اللعب. يقول يانسن "ربما لم أكبر قط. مازلت ألعب دائما، والجميل أنني لا أعمل وإنما أجدني في عطلة طويلة. أنا أستمتع باللعب كطفل".

أمام رواد المهرجان الدولي للفنون في بوردو ثلاثة أشهر كاملة، لاكتشاف ثلاثة عشر عملا فنيا من أعمال يانسن مجانا، في حدائق بلديات بوردو.