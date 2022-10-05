السلطات الأوكرانية: مسيّرات إيرانية تقصف لأول مرة منطقة محاذية للعاصمة كييف

هرع عشرات رجال الإطفاء في أوكرانيا لإخماد حرائق الأربعاء في بلدة قرب العاصمة كييف في أعقاب ضربات متعددة نفذتها حسب مسؤولين محليين طائرات مسيرة إيرانية الصنع، تُعرف غالبا باسم "الطائرات المسيرة الانتحارية". وقال حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا إن ست طائرات مسيّرة ضربت أحد المباني خلال الليل في بيلا تسيركفا، الواقعة على بعد نحو 75 كيلومترا جنوبي العاصمة.

وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكن الضربات على بيلا تسيركفا كانت الأقرب إلى كييف.

وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما أحجم الكرملين عن التعليق. ويبدو أن القوات الأوكرانية تشعر بالتهديد بسبب الطائرات المسيرة، التي تقول كييف إن موسكو بدأت في استخدامها في ساحة المعركة في سبتمبر-أيلول الماضي.

وقد أوضح المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء، إن الطائرات المسيرة انطلقت من مناطق محتلة في جنوب أوكرانيا وإن ست مسيرات أخرى أُسقطت قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأضاف إهنات "هذا تهديد جديد لجميع قوات الدفاع الأوكرانية، ونحتاج إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لمحاولة مواجهته"، ووصف حجم الطائرة المسيرة بأنها مثل قذيفة مدفعية.