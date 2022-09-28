الاتحاد الأوروبي يعتبر استفتاءات الضم في أوكرانيا "غير قانونية"

ندد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء "بالاستفتاءات" التي نظمتها موسكو لضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، واصفا إياها بأنها "غير قانونية" و"تم التلاعب بنتائجها".

وكتب بوريل في تغريدة: "هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان"، وأضاف قوله: "نحيي شجاعة الأوكرانيين الذين يستمرون بمواجهة الاجتياح الروسي وبمقاومته".