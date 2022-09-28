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أوكرانيا
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الاتحاد الأوروبي يعتبر استفتاءات الضم في أوكرانيا "غير قانونية"

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الغزو الروسي لأوكرانيا
الغزو الروسي لأوكرانيا   -   حقوق النشر  يورونيوز

ندد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء "بالاستفتاءات" التي نظمتها موسكو لضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، واصفا إياها بأنها "غير قانونية" و"تم التلاعب بنتائجها".

وكتب بوريل في تغريدة: "هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان"، وأضاف قوله: "نحيي شجاعة الأوكرانيين الذين يستمرون بمواجهة الاجتياح الروسي وبمقاومته".