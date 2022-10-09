تصفيات كأس أوروبا 2024: انجلترا على موعد مع الثأر من إيطاليا وفرنسا وهولندا في مجموعة واحدة

ستكون الفرصة سانحة امام انجلترا للثأر من خسارتها أمام إيطاليا بركلات الترجيح في نهائي كأس اوروبا 2021 بعد ان أوقعتها قرعة تصفيات النسخة المقبلة من البطولة القارية في ألمانيا صيف عام 2024 وجها لوجه، في حين جاءت فرنسا بطلة العالم في مجموعة قوية إلى جانب هولندا.

وكانت ايطاليا التي ستغيب عن النسخة المقبلة لمونديال قطر بعد أقل من شهرين، وغابت أيضا عن كأس العالم في روسيا عام 2018، خالفت التوقعات عندما بلغت نهائي كأس أوروبا 2021 ونجحت في التفوق على إنجلترا في النهائي في عقر دارها ملعب ويمبلي الشهير في لندن بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وللمفارقة، جاءت مقدونيا الشمالية، التي ساهمت بعدم تأهل ايطاليا الى المونديال المقبل بالفوز عليها 1-صفر في الملحق في عقر دارها في باليرمو في أذار/مارس الماضي في المجموعة ذاتها أيضا.

وقال روبرتو مانشيني مدرب ايطاليا "كنت واثقا من ان تجمعنا القرعة بمنتخبي انجلترا أو فرنسا. على الرغم من ذلك، أعتقد ان الامور في متناولنا". وأضاف "لن تكون المباريات سهلة بطبيعة الحال، لكن الاجمل بينها ستكون المواجهة ضد انجلترا".

وعلق مدرب فرنسا ديدييه ديشان على القرعة بقوله "إنها مجموعة قوية وذات نوعية. يتعين علينا الفوز وأن نكون أفضل من منافسينا". وفي المقابل، جاءت اسبانيا بطلة أوروبا 3 مرات (رقم قياسي بالتساوي مع ألمانيا) في مجموعة في متناولها على خلفية ضمّ المجموعة لمنتخبات من الصف الثاني وهو اسكتلندا والنرويج وجورجيا وقبرص.

ويبدو أن القرعة رأفت على ما يبدو بالمنتخب البرتغالي حامل اللقب القاري في العام 2016، بعد أن جاء في مجموعة متواضعة إلى جانب البوسنة وأيسلندا ولوكسمبورغ وسلوفاكيا وليشتنشتاين.

وتقام النهائيات القارية في 10 مدن ألمانية من الـ 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو عام 2024 على أن يحتضن ملعب أليانز أرينا في ميونيخ المباراة الافتتاحية، وملعب برلين الأولمبي المباراة النهائية.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة لينضم إلى ألمانيا الدولة المضيفة، على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأخيرة عبر الملحق. وتنطلق التصفيات في 23 أذار/مارس عام 2023 وتنتهي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته على ان يقام الملحق في الفترة من 21 الى 26 اذار/مارس عام 2024.

يذكر أن المنتخب الروسي لن يشارك في التصفيات، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي للعبة استبعاده بسبب غزو موسكو لأوكرانيا. وهنا المجموعات العشر

-المجموعة الأولى: اسبانيا، اسكتلندا، النرويج، جورجيا، قبرص

-المجموعة الثانية: هولندا، فرنسا، جمهورية أيرلندا، اليونان، جبل طارق

- المجموعة الثالثة: إيطاليا، انكلترا، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، مالطا

- المجموعة الرابعة: كرواتيا، ويلز، ارمينيا، تركيا، لاتفيا

- المجموعة الخامسة: بولندا، تشيكيا، البانيا، جزر فارو، مولدوفا

-المجموعة السادسة: بلجيكا، النمسا، السويد، أذربيجان، إستونيا

- المجموعة السابعة: المجر، صربيا، مونتينيغرو، بلغاريا، ليتوانيا

- المجموعة الثامنة: الدنمارك، فنلندا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، ايرلندا الشمالية، سان مارينو

- المجموعة التاسعة: سويسرا، اسرائيل، رومانيا، كوسوفو، بيلاروسيا، أندورا

- المجموعة العاشرة: البرتغال، البوسنة، أيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، ليشتنشتاين