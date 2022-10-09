English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
إيران

إيران تمدد الإفراج المؤقت عن الإيراني-الأميركي سياماك نمازي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
باقر نمازي (يسار)، والد سياماك في العاصمة العمانية مسقط، 5 تشرين الأول 2022
باقر نمازي (يسار)، والد سياماك في العاصمة العمانية مسقط، 5 تشرين الأول 2022   -   حقوق النشر  AFP

مددت إيران إفراجها الموقت عن مواطن أميركي أطلق سراحه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وفق ما أعلن شقيقه السبت معرباً عن الأمل في أن يصبح الإفراج نهائياً.

وسياماك نمازي رجل أعمال إيراني أميركي يبلغ من العمر 51 عاماً اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتم اعتقال والده المسؤول السابق باليونيسف باقر نمازي (85 عاماً) في العام التالي عندما سافر إلى إيران للمطالبة بالإفراج عن سياماك.

وكلاهما أدين بالتجسس وهي مزاعم ينفيانها. وسُمح لباقر نمازي الذي أُعفي في عام 2020 من قضاء عقوبته لأسباب طبية، بمغادرة إيران الأربعاء للسفر إلى أبوظبي وتلقي العلاج هناك.

وقال شقيق سياماك، باباك نمازي، السبت إن السلطات الإيرانية منحت شقيقه افراجاً جديداً مدته ثلاثة أيام، معرباً عن أمله في أن يتم تمديده.

وكتب باباك "نأمل ونصلي من أجل منحه الحرية الكاملة قريبا حتى تتمكن عائلتنا في النهاية من لم شملها".

وأضاف أن والده، خلافاً لتوصيات أطبائه الإيرانيين، لن يخضع حالياً لعملية جراحية لإزالة انسداد يهدد حياته في الشريان السباتي الأيسر، ولكنه سيحاول بدلاً من ذلك اتباع علاجات بديلة أوصى بها الفريق الطبي في أبوظبي.

وهناك مواطنان أميركيان آخران محتجزان حاليا في إيران: عماد شرقي، وهو مستثمر حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا وأُفرِج عنه بصورة موقتة.

المصادر الإضافية • ا ف ب