الغزو الروسي لأوكرانيا: مقتل 17 شخصاً على الأقل في قصف جديد على زابوريجيا

قال مسؤول محلي يوم الأحد إن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا وأصيب 49، من بينهم ستة أطفال، جراء قصف استهدف مدينة زابوريجيا الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا.

وقال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا إن مبنى من تسعة طوابق دمر جزئيا خلال الليل، وخمسة مبان سكنية أخرى بالأرض ولحقت أضرار بعدد آخر في 12 هجوما صاروخيا روسيا.

وذكر ستاروخ على تطبيق المراسلة تيليغرام "ربما يكون هناك المزيد من الأشخاص تحت الأنقاض... عملية الإنقاذ جارية في الموقع. تم انتشال ثمانية بالفعل".

وكان أناتولي كورتيف المسؤول بالمدينة قال في وقت سابق إن 17 شخصا على الأقل قتلوا عندما أصابت الصواريخ مجمعا سكنيا مرتفعا وعدة مبان.

وتبعد المدينة حوالي 125 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بقصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، مما ألحق أضرارا بالمباني وهدد بوقوع كارثة نووية.

القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا قرب بلدة باخموت الشرقية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الاتصال المرئي يوم السبت إن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا للغاية بالقرب من بلدة باخموت الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تحاول روسيا الاستيلاء عليها.

وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مساحات من الأراضي تبلغ آلاف الكيلومترات المربعة في الهجمات الأخيرة في الشرق والجنوب، فإن المسؤولين يقولون إن التقدم سيتباطأ على الأرجح بمجرد أن تواجه قوات كييف مقاومة أشد وطأة.

وحاولت القوات الروسية مرارا الاستيلاء على مدينة باخموت الواقعة على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفينسك وكراماتورسك. وتقع المدينتان في منطقة دونباس الصناعية والتي لم تسيطر عليها موسكو بالكامل بعد.

وقال زيلينسكي "نحن نحتفظ بمواقعنا في دونباس، ولا سيما في اتجاه باخموت، حيث أصبح القتال صعبا وعنيفا للغاية الآن".