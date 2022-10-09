الكرملين يشيد بأوبك+ لتصديها لما وصفه بالفوضى التي تبثها أمريكا في أسواق الطاقة العالمية

أشاد الكرملين بمجموعة أوبك+ لجهودها في مواجهة ما وصفه بالفوضى التي تبثها الولايات المتحدة في أسواق الطاقة العالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه من الرائع أن "يتصدى هذا العمل المتوازن الرصين المدروس من جانب الدول التي تتخذ موقفا مسؤولا داخل أوبك لتصرفات الولايات المتحدة".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله "هذا على الأقل يتصدى للفوضى التي يسببها الأمريكيون".