كيف هنأت النوادي الأوروبية مشجعيها بمناسبة المولد النبوي الشريف؟

هنأت مجموعة من الأندية الأوروبية متابعيها بمناسبة المولد النبوي الشريف، التي صادفت يوم السبت، في تغريدات نشرتها عبر صفحاتها العربية على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في مقدمة الأندية المهنئة نادي ليفربول الإنجليزي والذي نشر عبر حسابه في تويتر "الجميع في ليفربول يهنئون العالم العربي والإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف".

وتقدم نادي اي سي ميلان الإيطالي بخالص التهاني إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وهنأ نادي أستون فيلا الإنجليزي متابعيه في العالم الإسلامي على تويتر بهذه المناسبة.

ومن قلب العاصمة الإيطالية، هنأ نادي اي إس روما الأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف.

بدوره، غرد نادي قاديش الإسباني "نتمنى لكم ولعائلاتكم عيد مولد نبوي سعيد ومبارك".

يذكر أن الاحتفال بعيد ميلاد النبي محمد في العالم الإسلامي هو تقليد يعود إلى القرن الثاني عشر على الأقل. تم تسجيل أول وصف تفصيلي للاحتفال بالمولد النبوي في أربيل تحت حكم الأمير مظفر غوكبوري، القائد العسكري الذي حارب الصليبيين في القرن الثاني عشر.