رقص وغناء.. حفل في مسجد السلطان أبو العلا يثير الغضب في مصر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل بالدفوف والرقص المولوي احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف داخل مسجد السلطان أبو العلا بالعاصمة المصرية، القاهرة.

ويظهر الفيديو إنشاد المغني، مصطفى عاطف، لأغاني في مدح الرسول محمد وسط تصفيق وتمايل الحاضرين الذي انشغلوا أيضا بحمل الهواتف والتقاط الصور والفيديوهات للحفل.

استنكار شديد

أعرب مدونون عن رفضهم واستنكارهم لما حدث في مكان مخصص للعبادة عند المسلمين بدل الرقص والغناء، خاصة وأن الحفل أقيم داخل المسجد وبالقرب من المنبر.

ووصف طاهر نور الدين ما حدث بـ"الدين الوسطي وتجديد الخطاب الدينى المطلوب، بحسب رأى السلطة وحاشيتها".

وتساءل الناشط والإعلامي المصري، هيثم أبوخليل، عن رأي الأزهر وعلماء الأمة حول ما حدث في محراب مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة.

رد وزارة الأوقاف

أحالت وزارة الأوقاف المصرية إمام مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق بمحافظة القاهرة، للجنة القيم بديوان عام الوزارة، بعد إقامة حفل إنشاد داخل المسجد لإحدى الفرق دون الحصول على إذن مسبق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ذلك "يأتي بناء على المذكرة المرفوعة من رئيس القطاع الديني ومديرية القاهرة".

وقد فتحت وزارة الأوقاف تحقيقا على الفور، ورفعت مذكرة لرئيس القطاع القطاع الديني، الذي أحالها بدوره للدكتور محمد مختار جمعة، الذي أحال جميع العاملين بالمسجد للتحقيق.