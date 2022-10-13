شاهد: طريقة صنع كأس العالم في بلدة باديرنو دوغنانو الإيطالية

يظهر الفيديو لقطات داخل مصنع “جي دي أي بيرتوني” الإيطالي الواقع في بلدة باديرنو دوغنانو في شمال إيطاليا والذي يصنع نسخة جديدة من كأس العالم لكرة القدم كل 4 سنوات بالتنسيق مع فيفا.

يصنع الكأس من البرونز والنحاس، ثم يتم طلائه بالذهب عيار 18 قيراط. يبلغ وزن الكأس المقلد حوالي 6 كيلوغرامات كما يبلغ ارتفاعه حوالي 37 سنتيمترا، ويقول سالفاتور إنيتي، مدير الانتاج: "النسخة المقلدة دقيقة جدا بالرغم من قدم نظام المعالجة، أنه مصنوع يدويا ومصدر للهيبة والفخر."

قام النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا بتصميم الكأس الأصلية عام 1971، التي تتكون من الذهب الخالص بنسبة 75 بالمئة. وتحتفظ الفيفا بالكأس الثمينة في متحف “عالم كرة القدم” بزيوريخ في سويسرا.

ويضيف مدير الإنتاج" أنه لأمر محزن أن إيطاليا لن تشارك في بطولة كأس العالم للمرة الثانية ولكن هناك مسابقات أخرى."

ستغيب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم 2022 بعد فشلها بالتأهل إلى البطولة.