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رياضة

مصدر: قطر لن تسمح ببيع المشروبات الكحولية بملاعب كأس العالم

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بقلم:  يورونيوز
نسخة طبق الأصل من كأس العالم بين أكواب من البيرة في مطعم في كرواتيا.
نسخة طبق الأصل من كأس العالم بين أكواب من البيرة في مطعم في كرواتيا.   -   حقوق النشر  REUTERS/Gleb Garanich

قال مصدر مقرب من إجراءات تنظيم بطولة كأس العالم في قطر، أن الإمارة لن تسمح ببيع المشروبات الكحولية بملاعب كأس العالم لكرة القدم والتي ستستضيفها الدوحة في نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وأكد المصدر أن بيع تلك المشروبات سيكون متاحا خارج الملاعب وقبل وبعد مواعيد المباريات.

وقال المصدر لوكالة رويترز: "في الملاعب، لا تزال الخطط قيد الانتهاء. لكن النقاش الحالي يدور حول السماح للجماهير بتناول الجعة عند الوصول إلى وعند مغادرة الملعب، لكن لن يتم بيع الجعة أثناء المباريات أو داخل محيط الاستادات أو على المدرجات".

وستكون تلك المرة الأولى التي تقام فيها البطول في بلد غالبية سكانه من المسلمين وخاصة دولة خليجية تتبع قوانين الشريعة الإسلامية.

REUTERS/Pawel Kopczynski
General view inside the Lusail Stadium, the venue for the 2022 Qatar World Cup FinalREUTERS/Pawel Kopczynski

ولطالما ارتبطت مباريات كأس العالم باستهلاك الجماهير الزائرة لكميات كبيرة من المشروبات الكحولية، حتى أن البرازيل اضطرت لرفع حظر كانت قد فرضته على بيع المشروبات الكحولية داخل ملاعب كرة القدم بعد ضغوطات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل كأس العالم 2014.

كذلك سيتم تحديد أوقات معينة من اليوم لبيع المشروبات الكحولية في منطقة المشجعين الرئيسية في حديقة البدع بالدوحة.

وأضاف المصدر لوكالة رويترز: "على عكس مناطق المشجعين في كؤوس العالم السابقة، لن يتم تقديم الجعة طوال اليوم، ولكن في أوقات محدودة".

وسيُحظر على الزوار إدخال المشروبات الكحولية من الخارج إلى قطر حتى المشروبات التي تباع في الأسواق الحرة بالمطارات، ولا يمكنهم التسوق في متجر الخمور الوحيد في البلاد في ضواحي الدوحة.

المصادر الإضافية • رويترز