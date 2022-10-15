الشرطة اليونانية تعثر على عشرات المهاجرين العراة على الحدود مع تركيا

قالت الشرطة اليونانية يوم السبت إن الشرطة أنقذت مجموعة من 92 مهاجراً غير شرعي عثر عليهم وهم عراة وبعضهم مصابين بالقرب من حدودها الشمالية مع تركيا.

وقالت الشرطة اليونانية في بيان إن المهاجرين، وجميعهم رجال، تم اكتشافهم بالقرب من نهر إيفروس الذي يمثل الحدود بين اليونان وتركيا يوم الجمعة.

وأضافت الشرطة أن تحقيقاً أجرته الشرطة اليونانية ومسؤولون من وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، وجد أدلة على أن المهاجرين عبروا النهر إلى الأراضي اليونانية في زوارق مطاطية من تركيا.

وقال البيان "رجال شرطة الحدود .. اكتشفوا 92 مهاجراً غير شرعي بلا ملابس وبعضهم مصاب بجروح في أجسادهم." ولم يتضح كيف ولماذا فقد الرجال ملابسهم.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي في تغريدة على تويتر إن معاملة تركيا للمهاجرين "عار على الحضارة". وقال إن أثينا تتوقع أن تحقق أنقرة في الحادث.

ولم يتسن الاتصال بالسلطات التركية للتعليق.

كانت اليونان على خط المواجهة في أزمة الهجرة الأوروبية في عامي 2015 و 2016، عندما وصل حوالي مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان إلى البلاد، عبر تركيا بشكل رئيسي.

وانخفض عدد الوافدين منذ ذلك الحين. لكن السلطات اليونانية قالت إنها شهدت مؤخراً زيادة في محاولات الوصول عبر الحدود البرية التركية والجزر اليونانية.

وحثت اليونان تركيا على احترام اتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي وافقت فيه أنقرة على احتواء تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات بمليارات اليورو.

وتقول تركيا إنها كثفت إجراءاتها لمنع تهريب البشر.