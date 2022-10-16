مقتل 11 عسكريا روسيا وإصابة 15 آخرين في هجوم بقاعدة عسكرية في بيلغورود المحاذية لأوكرانيا

مقتل 11 عسكريا روسيا وإصابة 15 آخرين في هجوم بقاعدة عسكرية في بيلغورود المحاذية لأوكرانيامحادثة
قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية في المنطقة يوم السبت لم يسفر عن مقتل مدنيين ولكن جنودا كثيرين قتلوا أو أصيبوا.
وأضاف غلادكوف في مقطع مصور على تطبيق تيليجرام إنه "حدث مروع وقع على أراضينا، على أراضي إحدى الوحدات العسكرية".
وقال إن "جنودا كثيرين قتلوا وجرحوا .. ولا يوجد بين الجرحى والقتلى أحد من سكان بيلغورود".
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الرئيس التنفيذي لغازبروم: فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي سيؤدي لوقف الإمدادات
قال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية للغاز يوم الأحد إن خطط فرض حد أقصى على أسعار صادرات الغاز الروسية ستؤدي إلى وقف الإمدادات، مرددا تهديدا مماثلا من الرئيس فلاديمير بوتين.
ودفع الصراع في أوكرانيا العملاء بالاتحاد الأوروبي إلى تقليل مشترياتهم من الطاقة الروسية بينما يحاول التكتل ومجموعة السبع فرض حد أقصى لسعر النفط والغاز الروسيين.
وقال ميلر في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي "مثل هذا القرار أحادي الجانب هو بالطبع انتهاك للعقود القائمة، مما سيؤدي إلى وقف الإمدادات".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد هدد الشهر الماضي بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض سقف على الأسعار.
وسيؤدي قطع الإمدادات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، إلى اضطراب الأسواق العالمية مما سيترك الاقتصاد العالمي في مواجهة أسعار طاقة أعلى.
مسؤولون مدعومون من روسيا: قصف مبنى مدينة دونيتسك الإداري
قالت إدارة مدينة دونيتسك المدعومة من روسيا يوم الأحد إن قصف القوات الأوكرانية أحدث أضرارا في المبنى الإداري للمدينة.
وكتبت الإدارة عبر تطبيق المراسلات تيليجرام أن المدخل الرئيسي للمبنى تعرض للقصف ولحقت أضرار بعدة سيارات بالقرب منه.
ولم تبد أوكرانيا أي رد فعل فوري على الهجوم.
وتخضع مدينة دونيتسك لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا منذ عام 2014. وتحركت روسيا في سبتمبر أيلول لضم مناطق دونيستك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، في أكبر توسع للأراضي الروسية منذ نصف قرن على الأقل.
وأعلنت موسكو ضم هذه المناطق بعد إجراء ما سمته بالاستفتاء في المناطق المحتلة في أوكرانيا. وقالت حكومات الغرب وكييف إن عمليات التصويت مخالفة للقانون الدولي وقسرية ولا تمثل رأي السكان.
فرنسا تدرب ما يصل إلى الفي جندي أوكراني
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو لصحيفة لو باريزيان يوم السبت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيد اقتراحا لتدريب عدد كبير من الجنود الأوكرانيين في البلاد.
وأضاف "الرئيس .. وافق على خطة تدريب تسمح باستقبال ألفي جندي أوكراني في فرنسا.
"سيتم الحاقهم بوحداتنا لعدة أسابيع".
وقال الوزير إن فرنسا سلمت 18 مدفع هاوتزر قيصر حتى الآن لأوكرانيا وأن المحادثات مستمرة لإرسال ستة مدافع أخرى. وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، تدرس فرنسا أيضا تسليم صواريخ أرض-أرض.
وتعهد أيضا بأن تقدم فرنسا صواريخ كروتال قصيرة المدى المضادة للطائرات والتي تستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.
وقال ماكرون يوم الأربعاء إن فرنسا ستقدم أنظمة رادار ودفاع جوي إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة ولا سيما لمساعدتها في حماية نفسها من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ.
وسبق أن زودت باريس أوكرانيا بصواريخ ميسترال المضادة للطائرات التي تطلق من على الكتف
حاكم محلي: لا يوجد مدنيون بين قتلى هجوم على قاعدة عسكرية روسية
قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية في المنطقة يوم السبت لم يسفر عن مقتل مدنيين ولكن جنودا كثيرين قتلوا أو أصيبوا.
وأضاف غلادكوف في مقطع مصور على تطبيق تيليجرام إنه "حدث مروع وقع على أراضينا، على أراضي إحدى الوحدات العسكرية".
وقال إن "جنودا كثيرين قتلوا وجرحوا .. ولا يوجد بين الجرحى والقتلى أحد من سكان بيلجورود".
ولم يذكر غلادكوف عدد الجنود الذين لقوا حتفهم. ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن وزارة الدفاع قولها إن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون.
زيلينسكي: القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على بلدة رئيسية وروسيا تطلق المزيد من الصواريخ
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على بلدة باخموت الاستراتيجية بشرق البلاد على الرغم من الهجمات الروسية المتكررة عليها بينما ما زال الوضع في منطقة دونباس صعبا للغاية.
وقال زيلينسكي في كلمة مسائية إن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية واصلت قصف المدن الأوكرانية، مما تسبب في دمار وسقوط ضحايا.
وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أراضي بمساحة آلاف الكيلومترات المربعة في حملاتها الأخيرة في الشرق والجنوب، يقول مسؤولون إنه من المرجح أن يتباطأ التقدم بمجرد أن تواجه قوات كييف مقاومة أكثر شراسة.
واشتد القتال بالأخص في إقليمي دونيتسك ولوجانسك الشرقيين المتاخمين لروسيا. ويشكل الإقليمان معا منطقة دونباس الصناعية والتي لم تستحوذ عليها موسكو بالكامل بعد.
وحاولت القوات الروسية مرارا الاستيلاء على مدينة باخموت الواقعة على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفينسك وكراماتورسك. وتقع المدينتان في إقليم دونيتسك.
وقال زيلينسكي "القتال مستمر في مناطق مختلفة من الجبهة. وما زال الوضع صعبا للغاية في إقليمي دونيتسك ولوجانسك".
وأضاف "(الوضع) أكثر صعوبة في اتجاه باخموت مثلما كان الحال في الأيام السابقة. (لكننا) نحتفظ بمواقعنا".
ومضى قائلا إن القوات الروسية، التي أمطرت عدة مدن أوكرانية بصواريخ كروز يوم الاثنين، استهدفت مواقع في سبع مناطق خلال اليومين الماضيين.
وقال "بعض الصواريخ والطائرات المسيرة تم إسقاطها لكن ليس جميعها. وللأسف هناك دمار وخسائر بشرية".
مقتل 11 على الأقل في هجوم بمعسكر تدريب عسكري في روسيا
قالت وكالة الإعلام الروسية إن ما لا يقل عن 11 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون في معسكر تدريب بجنوب روسيا يوم السبت عندما فتح مهاجمان النار على مجموعة من المتطوعين الذين كانوا يرغبون في القتال في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن المهاجمين الاثنين لقيا حتفهما بالرصاص بعد الهجوم الذي وقع في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا. وقالت إنهما من مواطني جمهورية سوفيتية سابقة دون أن تذكر مزيد من التفاصيل.
ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها في بيان "خلال جلسة تدريب على الأسلحة النارية مع أفراد أبدوا رغبتهم طواعية في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة (ضد أوكرانيا)، فتح إرهابيان النار بأسلحة صغيرة على أفراد الوحدة".
وأضافت "نتيجة لإطلاق النار، قُتل 11 شخصا ونُقل 15 اخرون أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة الى منشأة طبية".
وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة على موقع يوتيوب إن المهاجمين كانا من دولة طاجيكستان الواقعة في آسيا الوسطى وفتحا النار على الآخرين بعد خلاف ديني.
وطاجيكستان دولة ذات أغلبية مسلمة بينما ينتمي نصف الروس تقريبا لطوائف مسيحية مختلفة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المهاجمين ينحدران من دولة تنتمي إلى رابطة الدول المستقلة، التي تضم تسع جمهوريات سوفيتية سابقة من بينها طاجيكستان.
المستشار الألماني يدعو لتوسيع الاتحاد الأوروبي
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس يوم السبت إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، وقال لتجمع من الديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين إن الاتحاد سيكون قادرا بعد ذلك على زيادة نفوذه في الشؤون العالمية.
وجعل شولتس توسيع الاتحاد الأوروبي، ليشمل دول البلقان ودولا أخرى، بندا رئيسيا في سياسته الخارجية منذ توليه منصبه. وصار هذا الأمر أكثر إلحاحا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا التي صارت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في صيف هذا العام.
وقال شولتس خلال الاجتماع "يمكن أن يصبح للاتحاد الأوروبي ثقل أكبر في العالم... إذا ضم 30 أو 36 دولة ينعم بها أكثر من 500 مليون مواطن بالحرية والعدل".
ويضم الاتحاد الأوروبي حاليا 27 عضوا.
وقال شولتس "إنني ملتزم بتوسيع الاتحاد الأوروبي. استمرار نمو الاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق مكسب لنا جميعا".
إيران تجدد نفي تزويد روسيا أسلحة "للاستخدام في حرب أوكرانيا"
كررت إيران السبت على لسان وزير خارجيتها، نفيها تزويد روسيا أسلحة "للاستخدام في حرب أوكرانيا"، مؤكدة موقفها بعدم مساندة طرف ضد آخر.
وسبق لكييف وعدد من حلفائها الغربيين أن اتهموا موسكو في الآونة الأخيرة، باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في استهداف مناطق أوكرانية. ومن المتوقع أن يتم بحث هذه المسألة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين.
خلال اتصال مع نظيره البرتغالي جواو غوميش كرافينيو، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن "الجمهورية الإسلامية لم ولن تقدّم أي سلاح لاستخدامه في حرب أوكرانيا"، وفق ما أفادت الخارجية في طهران السبت.
واعتبر أن "تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدي الى إطالة أمد الحرب ... لم ولن نعتبر الحرب الطريق الصحيح سواء في أوكرانيا أو أفغانستان أو سوريا أو اليمن".
السلطات الأوكرانية: مسيّرات إيرانية تقصف لأول مرة منطقة محاذية للعاصمة كييفeuronewsتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما أحجم الكرملين عن التعليق. ويبدو أن القوات الأوكرانية تشعر بالتهديد بسبب الطائرات المسيرة، التي تقول كييف إن موسكو بدأت في استخدامها في ساحة المعركة في سبتمبر-أيلول الماضي.
وفي اتصال مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، أكد الوزير الإيراني أن التعاون "الدفاعي" بين موسكو وطهران غير مرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.
وقال "لدينا تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستنا تجاه الحرب في أوكرانيا هي عدم إرسال أسلحة إلى طرفي النزاع ووقف الحرب وإنهاء نزوح الناس".
اتّهمت أوكرانيا موسكو في 10 تشرين الأول/أكتوبر، باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع كجزء من عدة ضربات دامية نفّذتها القوات الروسية في أنحاء أوكرانيا. كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت مسيّرات كهذه لاستهداف منشآت للطاقة في اليوم ذاته.
وقلّصت أوكرانيا في أيلول/سبتمبر الحضور الدبلوماسي الإيراني في كييف على خلفية قضية المسيّرات، في خطوة أسفت لها طهران واعتبرت أنها تستند الى تقارير "لا أساس لها".
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي فرض عقوبات على شركة إيرانية على خلفية نقل مسيّرات الى روسيا.
وصول أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة إلى بيلاروس
أعلنت السلطات البيلاروسية السبت أن أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة بين موسكو ومينسك، وصلوا إلى بيلاروس، بعد أسبوع على إعلان تشكيل القوة التي يفترض أن تدافع عن حدود البلاد ضد تهديد أوكراني.
وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان "وصلت القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية إلى بيلاروس"، من دون تحديد عدد هؤلاء العسكريين.
بوتين يقول إن تعبئة الاحتياط لحرب أوكرانيا ستنتهي في غضون أسبوعين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إنه من المقرر انتهاء عملية استدعاء جنود الاحتياط في غضون أسبوعين، معلنا نهاية قريبة لعملية التعبئة التي دفعت بمئات الآلاف من الرجال إلى أتون الحرب في أوكرانيا وتسببت في فرار غيرهم بأعداد كبيرة من روسيا.
وأضاف بوتين كذلك أن روسيا ليست لديها خطط "في الوقت الحالي" لشن المزيد من الضربات الجوية العنيفة على أوكرانيا مثل تلك التي نفذتها هذا الأسبوع والتي أطلقت خلالها أكثر من 100 صاروخ طويل المدى على أهداف في أنحاء أوكرانيا.
أمر بوتين بالتعبئة قبل ثلاثة أسابيع في تصعيد للحرب في أعقاب سلسلة من الهزائم الروسية في ساحة المعركة. كما أعلن ضم أربعة أقاليم أوكرانية تحتلها روسيا جزئيا وهدد باستخدام الأسلحة النووية.
وأدت التعبئة إلى ظهور أولى بوادر الانتقاد العلني للسلطات في بعض مناطق روسيا منذ بدء الحرب. وأقر المسؤولون بوقوع بعض الأخطاء في تحديد من يحق استدعاؤهم. كما شكا أفراد من أقليات عرقية وسكان المناطق الريفية من استدعائهم بمعدلات أعلى من أبناء العرقية الروسية وسكان المدن.
ودفاعا عن قراره بإعلان التعبئة، قال بوتين في مؤتمر صحفي في نهاية قمة في قازاخستان إن خط المواجهة طويل للغاية لدرجة يصعب معها على جنود الجيش الدفاع عنه.
وأشار إلى أنه جرى بالفعل نشر 222 ألف جندي احتياط من أصل 300 ألف من المقرر استدعاؤهم بحسب الخطة. وقال "هذا العمل يشرف على نهايته...أعتقد أنه في غضون أسبوعين، ستنتهي جميع انشطة التعبئة".
لكن حتى بعد صدور أمر التعبئة، واصلت القوات الروسية خسارة ما احتلته من أراض في شرق أوكرانيا وفقدت أيضا مساحة كبيرة في الجنوب.
وقال مسؤول غربي إن بعض القوات الروسية التي حُشدت في الآونة الأخيرة تكبدت خسائر بشرية بالفعل في ساحة المعركة، وإنه من غير المرجح أن يساهم وجودهم في قلب دفة الحرب لصالح موسكو.
وأضاف "من الواضح أنهم تلقوا تدريبا محدودا للغاية ومعدات سيئة جدا، وهذا ما يجعلنا نقول إنه من غير المحتمل حقا أن يكون لديهم أي تأثير إيجابي على المدى القريب".
كما أشار المسؤول إلى أن روسيا ليس لديها ما يكفي من الصواريخ لمواصلة شن هجمات مثل تلك التي نفذتها هذا الأسبوع. ومضى قائلا "روسيا تستنفد بسرعة إمداداتها من الصواريخ الدقيقة التوجيه البعيدة المدى، وخاصة صواريخ كروز التي تُطلق من الجو، لذا فهذه ليست حملة ستكون قادرة على مواصلتها إلى أجل غير مسمى".