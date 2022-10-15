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نيجيريا

الفيضانات تتسبب بمقتل أكثر من 500 شخص في نيجيريا وتغمر معظم أنحاء البلاد

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بقلم:  يورونيوز
نيجيريا
نيجيريا   -   حقوق النشر  Fatai Campbell/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

قالت وزارتان حكوميتان إن الفيضانات واسعة النطاق أودت بحياة أكثر من 500 شخص في نيجيريا، وغمرت نحو 90 ألف منزل بالمياه كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود.

وقالت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في منشور على الإنترنت، إن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 وأثرت في نحو 1.4 مليون شخص.

وذكرت السلطات النيجيرية أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة، تزايدت منذ أوائل الصيف وتفاقمت بعد تسرب المياه من سد لاغدو في الكاميرون المجاورة. وقال مصطفى حبيب أحمد مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان، إن "حجم الكارثة ... ضخم".