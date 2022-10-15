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إيران

إعلام رسمي: "اضطرابات" في سجن إوين بطهران والوضع أصبح"تحت السيطرة"

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بقلم:  يورونيوز
متظاهرون يشعلون النار ويغلقون الشارع، طهران، إيران
متظاهرون يشعلون النار ويغلقون الشارع، طهران، إيران   -   حقوق النشر  AP

شهد سجن إوين في طهران "اضطرابات" ليل السبت تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصره، واندلاع حريق في أحد أقسامه، قبل أن يعود الوضع "تحت السيطرة"، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الإيراني.

ونقلت وكالة "إرنا" عن مصدر أمني قوله إن "اضطرابات ومواجهات وقعت ليل السبت في قسم احتجاز المجرمين في سجن إوين"، تطورت الى "إشكال بينهم وبين عناصر السجن"، وقام السجناء "بإضرام النيران" في أحد الأقسام. وأضاف المصدر "حالياً، الوضع هو تحت السيطرة بشكل كامل والهدوء يسود في السجن، وعناصر الاطفاء يعملون على إخماد النيران".

المصادر الإضافية • ا ف ب