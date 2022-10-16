كيف تبدو الأجواء في الدوحة قبل شهر من انطلاق مونديال قطر؟

أعرب مواطنون قطريون ومقيمون في الإمارة الخليجية عن انتظارهم بشغف انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، والتي ستمنح المشجعين فرصة اكتشاف الأجواء الرياضية والثقافية للمجتمع العربي في البلاد.

وفيما يختبر سياح ركوب الجمال في إحدى الساحات العامة من سوق واقف التقليدي في الدوحة، يقول رئيس وحدة اسطبلات سوق واقف عبد الرحمان محمد النعمة، إنه يتوقع أن يكون هناك ازدحام شديد لأول مرة في قطر خلال المونديال، معربا عن استعداده للحدث الذي لم يبق عليه سوى شهر تقريبا.

ويعج سوق واقف الذي يعتبر من أهم المعالم السياحية في الدوحة بالسياح والعديد من الرواد، الذين يقبلون على مطاعم المنطقة ومقاهيها، أو يتجولون وسط الشوارع، وبين مبان بملامحها العتيقة.

وتقول لاعبة منتخب قطر للصولجان ياسمين غانم إنها ستشجع حتما منتخب بلادها، وإنها كانت تود مشاركة منتخب إيطاليا في هذه الدورة من كأس العالم، ولذلك فإنها ستشجع كما تقول منتخبات البرازيل وإسبانيا وفرنسا.

وتؤكد ياسمين غانم أن الوافدين إلى قطر خلال نهائيات كأس العالم سيتمتعون وسيعيشون تجربة رائعة، تمتزج فيها رياضة كرة القدم مع الثقافة العربية.