وفد من حماس يزور دمشق يوم الأربعاء

يزور قادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سوريا يوم الأربعاء، في أول زيارة رفيعة المستوى لها هناك منذ أن غادرت دمشق قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال مسؤولان من حماس لرويترز في يونيو-حزيران إن الحركة قررت إعادة العلاقات مع سوريا.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة لرويترز إن الوفد سيرأسه خليل الحية المسؤول البارز في حماس، ضمن وفد أوسع يضم قادة فصائل أخرى.

وكانت حركة حماس أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي استئناف علاقاتها مع سوريا وقالت إنها "خدمة لأمتنا وقضاياها العادلة"، وإنها "ماضية في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا".

وعزت الحركة الخطوة الى "التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا" في إشارة ضمنية، وفق محللين، إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين عدد من الدول العربية وإسرائيل واستئنافها بين إسرائيل وتركيا التي لجأ اليها عدد من قياديي حركة حماس بعد خروجهم من سوريا.