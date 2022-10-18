تقرير: تركيا أجرت اختباراً سرياً لصواريخ باليستية محلية الصنع في البحر الأسود

أجرت تركيا الثلاثاء تجارب إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى محلي الصنع فوق البحر الأسود، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان.

وقال المصدران لوكالة بلومبرغ الأمريكية إن أنقرة استخدمت منصة متنقلة لإطلاق الصاروخ من مطار بالقرب من مدينة ريزي الساحلية في حوالي الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضاف المصدران أن القذيفة حلقت على مسافة 561 كيلومتراً قبل أن تسقط قبالة ساحل ميناء سينوب، وهي أبعد مسافة قطعها أي سلاح تم تطويره في البلاد.

وفقا لتصريحات الخبراء في مجال التسليح، تعمل تركيا بمشروع تطوير الصواريخ بشكل سري يطلق عليه اسم "تايفون". والمشروع مستمر منذ عدة سنوات، وترفض رئاسة الصناعة الدفاعية، التي تشرف على تطوير الأسلحة المصنعة محلياً، الكشف عن أي معلومات حول هذا المشروع.

تسلمت تركيا نظام دفاع صاروخي متقدم من طراز إس- S-400 من روسيا، الخصم الأكبر لحلف شمال الأطلسي، في العام 2019 وذلك بعد عامين من توقيع أنقرة اتفاقية مع موسكو لشراء النظام.

وتأمل تركيا من هذه الاتفاقية التعاون في تطوير برنامج تصنيع الصواريخ البالستية في البلاد.

ودا على هذا التعاون التركي الروسي في مجال الصواريخ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة ومنعتها من العمل على طائرات الشبح إف -35 التابعة لشركة لوكهيد مارتن.