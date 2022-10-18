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إسبانيا

شاهد: "طوابير الجوع" أمام بنوك الطعام وسط أزمة ارتفاع الأسعار في إسبانيا

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بقلم:  يورونيوز
طوابير أمام مراكز توزيع الأغذية في إسبانيا
طوابير أمام مراكز توزيع الأغذية في إسبانيا   -   حقوق النشر  ESRTV

تزداد طوابير الجوع  أمام بنوك توزيع الطعام وسط أزمة ارتفاع الأسعار الخانقة التي تعصف بعدة دول أوروبية كما هو الحال في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتقول المنظمات الاجتماعية التي تستقبل المحتاجين للمساعدة إن تلك الطوابير أصبحت في ارتفاع ملحوظ ومستمر منذ أزمة وباء كوفيد-19.

واتسعت مظلة استيعاب المخولين للحصول على المساعدة والطعام المجاني لتشمل بعض الأفراد والعائلات من أصحاب المداخيل الضعيفة.

واقتصرت تلك المساعدات سابقاً على العاطلين عن العمل ومن ليس لهم دخل مادي قار.

وتقول نانسي ساغرانو من أمام أحد بنوك الطعام في مدريد: "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تغير وضعنا كثيراً واضطررنا إلى اللجوء إلى هنا بمساعدة الخدمات الاجتماعية".

ويقول إنريكي سيرانو، وهو متطوع بأحد البنوك، إن أعداد محتاجي المساعدات في تزايد كبير. ويضيف: "لدينا متوسط زيادة عشرة عائلات في الأسبوع. بدأنا في القلق لأن لدينا قيودا كمنظمة".