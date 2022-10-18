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تونس

شاهد: إحباط خفر السواحل التونسي عدة محاولات للهجرة غير الشرعية قبالة صفاقس

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بقلم:  يورونيوز
مسؤول بخفر السواحل التونسي أثناء إعادته لمهاجرين غير شرعيين
مسؤول بخفر السواحل التونسي أثناء إعادته لمهاجرين غير شرعيين   -   حقوق النشر  AFP

نشرت السلطات التونسية تسجيلات لإحباط خفر السواحل لعدة عمليات هجرة غير شرعية قبالة ساحل مدينة صفاقس باتجاه أوروبا.

ويُظهر الفيديو تعقب خفر السواحل التونسي وإيقافه لقارب صغير كان على متنه عدد من المهاجرين غير الشرعيين تم توقيفهم وإعادتهم إلى الساحل التونسي على متن زورق سريع.

كذلك يظهر في الفيديو قائد دورية خفر السواحل التونسي، الرائد إبراهيم فهمي، أثناء قيامه بمسح الرادارات بحثا عن إشارات مشبوهة لزوارق المهاجرين غير الشرعيين التي تحاول عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وتُظهر المقاطع المصورة مصادرة خفر السواحل عدة زوارق مطاطية وأخرى غير مطاطية صغيرة الحجم تم إيقافها خلال تتبع محاولات الهجرة غير الشرعية.

ويُعاد المهاجرون إلى الميناء التونسي حيث تُسجل تفاصيلهم قبل أن يُطلق سراحهم ويقول مسؤولون إن خفر السواحل يفتقر إلى الموارد اللازمة لوقف التدفق الهجرة غير الشرعية.

ويقول فهمي: "نحن في حلقة مفرغة. نبذل جهوداً جبارة لوقف هؤلاء المهاجرين لكن في النهاية أطلق سراحهم ثم نجدهم يحاولون مرة أخرى".

وقال صابر يونسي المسؤول في خفر السواحل "هذا الصيف حققنا رقماً قياسياً (بإيقاف) أكثر من 17 ألف مهاجر وهو ضعف الرقم تقريبا في السنوات الأخيرة".