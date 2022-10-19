فيديو: توابيت معلقة في الهواء بعد انهيار أقدم مقبرة في نابولي

تسبب انهيار مبنى من أربعة طوابق الثلاثاء يحتوي على أقدم مقبرة في إيطاليا ببقاء عشرة توابيت معلقة في الهواء، في حادثة هي الثانية من نوعها في الموقع هذا العام.

وألقى البعض باللوم على إدارة المبنى الواقع في مدينة نابولي جنوب البلاد، كما نظم أهالي الموتى احتجاجا يوم الثلاثاء.

قال فينسينزو سانتاجادا، عضو مجلس نابولي المسؤول عن المقابر: "سبق الانهيار دويًا وسحابة كثيفة من الغبار". "بصفتنا إدارة، فإننا نتولى جميع الإجراءات اللازمة".

أغلقت السلطات مقبرة بوجيوريالي وهي الأكبر في نابولي وبدأت التحقيق في أسباب انهيار المبنى الرخامي الذي يطلق عليه اسم "القيامة". ولا يزال تحقيق منفصل مستمرا بعد تدمير نحو 300 محراب في انهيار مبنى في منطقة أخرى من المقبرة في يناير/ كانون الثاني.

يقول بعض السياسيين في كامبانيا، المنطقة المحيطة بنابولي، إن مقابر المدينة لم تتم العناية بها منذ سنوات.

في فبراير/شباط من العام الماضي، سقط 200 تابوت في البحر قبالة مدينة كاموجلي الساحلية في ليغوريا في شمال إيطاليا بعد انهيار أجزاء من مقبرة في انهيار أرضي، مما أدى أيضًا إلى تدمير كنيستين.