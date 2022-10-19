مقتل فلسطيني يشتبه بتنفيذه هجوما عند مدخل مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

قتل فلسطيني مساء الأربعاء بعد إطلاقه النار على حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤولون، علما أنه ملاحق منذ نحو أسبوعين من جانب القوات الاسرائيلية للاشتباه بتنفيذه هجوما داميا في القدس الشرقية.

وتحاصر القوات الاسرائيلية مخيم شعفاط في القدس الشرقية منذ نحو عشرة أيام، بعد هجوم أودى بحياة الجندية إسرائيلية نوا لازار بداية تشرين الاول/اكتوبر عند مدخل المخيم، ونفذه عدي التميمي وفق السلطات المحلية.

ومساء الأربعاء، أفاد مسؤولون إسرائيليون أن الفلسطيني عدي التميمي (عشرون عاما)، قتل حين كان ينفذ هجوما عند مدخل مستوطنة معالي ادوميم الواقعة بين القدس والبحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق الفلسطيني النار عند مدخل معالي أدوميم في اتجاه الحرس... فأصاب أحدهم في يده قبل أن يتم تحييده من جانب الحراس الآخرين". وشاهد مصور فرانس برس بعيد ذلك جثة رجل أرضا يحوط بها عناصر من الشرطة. وأفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" بأنها أسعفت "رجلا في العشرينيات من عمره، أصيب في يده" ثمّ نقلته إلى مستشفى في القدس.

ويأتي هذا الهجوم في سياق توتر شديد في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وتصاعدت حدة التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة، حيث كثّفت قوات الدولة العبرية مداهماتها في أعقاب هجمات دامية ضد أهداف إسرائيلية في آذار/مارس ونيسان/ابريل.

هذه المداهمات التي غالبا ما تتخللها اشتباكات مع السكان الفلسطينيين، خلفت أكثر من 100 قتيل في الجانب الفلسطيني، في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.