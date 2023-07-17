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شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض عقب انهيار مبنى سكني بالقرب من نابولي

انهيار مبنى سكني في نابولي بإيطاليا
انهيار مبنى سكني في نابولي بإيطاليا Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز

انهار مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق يوم الأحد في مدينة توري ديل جريكو القريبة من مدينة نابولي بإيطاليا

جرى إنقاذ شخصين على الأقل أحياء من تحت الأنقاض عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق يوم الأحد في مدينة توري ديل جريكو الواقعة بالقرب من مدينة نابولي بإيطاليا.

وقالت السلطات المحلية إن المنزل كان مأهولا بالسكان، وتعتقد أن الكثير من سكانه محاصرون تحت الأنقاض، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية.

ويقوم أفراد الشرطة ورجال الإطفاء في موقع الحادث بعمليات بحث لإنقاذ المزيد من الأشخاص.

كما جرى نشر وحدات من الكلاب التابعة للشرطة للمساعدة في عمليات البحث، وفقا لما أفادته فرقة مكافحة الحرائق.

يشار إلى أن مدينة توري ديل جريكو تقع على بعد حوالي 15 كيلومترا جنوب مدينة نابولي.

المصادر الإضافية • وكالات

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