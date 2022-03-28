صحيفة: اشتباه في تعرض أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين للتسمم بعد اجتماع في كييف

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الخاضع لعقوبات، ومفاوضي سلام أوكرانيين عانوا من أعراض ما يشتبه في أنه تسمم هذا الشهر بعد اجتماع في كييف.

وأضافت الصحيفة أن أبراموفيتش، الذي قبل طلبا من أوكرانيا للمساعدة في التفاوض لإنهاء الغزو الروسي، واثنين على الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض الأوكراني تأثروا بالواقعة.

وأشارت إلى أن الأعراض التي عانوا منها شملت احمرار العينين وإدماعها بشكل متواصل ومؤلم، وتقشر جلد الوجه واليدين.

وأكدت الصحيفة أن أبراموفيتش والمفاوضين الأوكرانيين تحسنوا بعد ذلك وأن حياتهم ليست في خطر.

وأكد مصدر مطلع الواقعة لرويترز، وقال إن أبراموفيتش لم يسمح للأمر بمنعه من العمل.

وقال الكرملين إن أبراموفيتش لعب دورا في المراحل المبكرة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن العملية الآن في أيدي فريقي التفاوض من الجانبين.