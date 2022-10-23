شاهد: مراسلة ألمانية تشعل وسائل إعلام بريطانية لاستخدامها "F-bomb" خلال نقلها مباشرة استقالة تراس

أحدثت مداخلة أنيت ديرت، مديرة مكتب تلفزيون "إيه آر دي" الألماني في لندن، قبل استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس جدلا كبيرا على شبكات التواصل الإجتماعي. الصحفية تحدثت باللغة الألمانية عن الخلافات داخل حزب المحافظين البريطاني التي أدت إلى إضعاف سلطة ليز تراس قبل استقالتها.

ونقلت الصحفية تصريحات بعض النواب المحافظين المعارضين لتراس خلال العمل في الكواليس التي سبقت استقالة تراس. لتقوم فجاة بتغيير لغة كلامها من الألمانية والاقتباس بالإنجليزية لنقل تصريح يحمل عبارات غاضبة لنائب في البرلمان البريطاني استخدم ما يسمى بـ "F-bomb".

وفسرت ديرت ذلك بأن العبارات التي تضمنها تصريح النائب البريطاني كانت جد "فاحشة" وأنها لا ترغب في ترجمتها.

مقطع مداخلة الصحفية نشر على مواقع التوصل الإجتماعي وأثار ضجة كبيرة في ألمانيا والمملكة المتحدة.

بدورها غردت أنيت ديرت بعد الضجة الإعلامية التي أحدثها الفيديو المتداول وكتبت "شكرًا لكل هؤلاء الأشخاص الودودين الذين جعلوا هذا المقطع سريع الانتشار. شيء واحد فقط يحتاج إلى توضيح: أنا نفسي لم أشتم، لقد نقلت فقط ما قاله نائب من حزب المحافظين في حالة من اليأس".