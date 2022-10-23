شاهد: روسيا تطلق أول قمر صناعي للإنترنت فائق السرعة

أطلقت روسيا السبت أول قمر صناعي مصمم لتوفير الإنترنت فائق السرعة عبر مركبة "Soyuz-2.1b". القمر الصناعي مع الجيل الجديد "Skif-D" يعد الأول من نوعه ضمن مجموعة "سفيرا" المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية. كما حملت المركبة الفضائية ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز "Gonets-M".

تم تصميم القمر الصناعي Skif-D لاختبار الحلول التقنية الجديدة للوصول عالي السرعة إلى الإنترنت وتم إطلاقه في مدار دائري متوسط على ارتفاع 8070 كم.

تُستخدم الأقمار الصناعية Gonets-M للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، فهي تسجل رسائل الاتصال، مثل الفاكسات أو التلكس أو البريد الإلكتروني، ثم ترسلها إلى أبعد من ذلك.

وفقًا لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس - Roscosmos، فإن عملية إطلاق الصاروخ التي تمت من قاعدة فوستوتشني الفضائية تعد أول عملية تعتمد وقود جديد صديق للبيئة.