جون ساني في منتدى المستقبل في دبي: الذكاء الاصطناعي سيغير كل جانب من جوانب حياتنا

يقول الباحث وخبير استراتيجيات المستقبل جون ساني من جنوب إفريقيا، إن المجتمع يجب أن يكون على استعداد "لجميع الاحتمالات عند التفكير في المستقبل، رغم أنه لا توجد طريقة للتيقن مما سيحدث في المستقبل فعليًا"، وذلك في حديث له خلال حضوره منتدى دبي للمستقبل في دورته الأولى بمتحف المستقبل في الإمارات.

ويقول مؤلف عدة كتب حققت مبيعات قياسية ليورونيوز: " إن الشيء الوحيد الذي يمكننا إدارته هو سلوكنا، وإذا كنا نخلق سلوكًا قابلاً للتكيف تجاه المستقبل فلا يهم حقًا ما يخبئه لنا المستقبل".

وأضاف ساني أن اجتماع 400 من كبار الباحثين في شؤون المستقبل حول العالم، في حدث واحد لمناقشة "نفس التحديات التي نواجهها ونتعلم من بعضنا البعض هو أمر رائع…لنكون قادرين على مشاركة الدروس المستخلصة، التي تجعلنا جميعًا أفضل وأكثر فعالية لمساعدة العالم في الاستعداد للمستقبل ".

وفي كتابه الأخير بعنوان "من سنكون" الذي طرح من خلاله عدة تساؤلات حول القيم والثروة والمستقبل، قال ساني إن الكتاب يتمحور حول إعطاء قيمة للسلام والوئام والتعايش وهي قيم مهم للغاية. "وضمنها تجد الكثير من الثروة".

ويتطلع الخبير إلى المستقبل وعام 2023 على وجه الخصوص بالقول: "إن ما يجب أن ندركه هو أنه لكي يولد أي شيء جديد علينا أن نرى انهيار القديم" ، مضيفًا قوله: "أنا دائمًا أخبر كل واحد من الجمهور بأنه، إذا استيقظت كل صباح، مع العلم أن العالم بحاجة إلى الانهيار من أجل الوصول إلى نقطة جديدة، فعليك أن تكون قويا وأكثر مرونة من أجل التعامل مع هذا -الانهيار-".