شاهد: وزير خارجية الأردن يدعو إلى إيجاد حل سياسي للحرب في أوكرانيا سريعاً

كرر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، دعوته إلى إيجاد حلّ سياسي للحرب في أوكرانيا "بأسرع وقت ممكن" على هامش مؤتمر تستضيفه مقدونيا الشمالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال الصفدي للصحفيين خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المقدوني الشمالي بويار عثماني: "الأزمة لها تداعيات كبرى، ليس فقط على لأوروبا، على أوكرانيا وروسيا، ولكن على العالم كلّه".

من جانبه قال وزير خارجية مقدونيا الشمالية إن الجهود المبذولة من أجل وقف الحرب في أوكرانيا فشلت حتى الآن ولكن "لابد من إيجاد السبل والوسائل للتخفيف من آلام العدوان".

وأضاف عثماني أن الحدث سيشمل أيضاً محادثات تتعلق بأمن الطاقة وتغير المناخ والأمن المائي وانعدام الأمن الغذائي.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الاجتماع، الذي يعقد على شواطئ البحر الميت، يجمع ممثلين عن 57 دولة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وست دول متوسطية لمناقشة تعزيز الأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط من خلال الحوار.