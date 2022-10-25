وفاة فريد الديب المحامي المصري الذي تولى الدفاع عن حسني مبارك

غيّب الموت الثلاثاء المحامي المصري المعروف فريد الديب الذي تولّى الدفاع خصوصا عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته عقب ثورة العام 2011 التي أسقطته، وفق ما أعلنت ابنته حنان على حسابها على موقع "فيسبوك".

خاض فريد الديب الذي توفي عن عمر يناهز 79 عاما، معارك قضائية عديدة أدت الى شهرته الاعلامية الواسعة من بينها قضايا الإسرائيليين الذين اتهموا بالجاسوسية في مصر، ومنها قضية عزام عزام عام 1997.

وعلّق علاء مبارك، نجل حسني مبارك، على حسابه على "تويتر" على نبأ الوفاة قائلا "لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فية الآخرون". ونشر مع التعليق صورة للديب مع والده الراحل.

وتولّى فريد الديب الدفاع كذلك في قضايا العديد من الفنانين والفنانات ورجال الأعمال.

وكان أعلن قبل فترة أنه مصاب بمرض السرطان.