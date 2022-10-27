ثعبان يبتلع امرأة في إندونيسيا

عثرت سلطات جزيرة سومطرة في إندونيسيا على امرأة ميتة في بطن ثعبان يبلغ طوله 7 أمتار كان متواجدا في مزرعة حيث كانت تعمل الضحية. وأوردت التقارير المحلية المرأة، التي تم التعرف على هويتها، واسمها جاهرة، وتبلغ من العمر 54 عاماً، توجهت للعمل في المزرعة في مقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة، صباح يوم الأحد ولم تعد إلى المنزل في ذلك المساء ما دفع بزوجها للقلق والإبلاغ عن فقدها.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية إن الزوج باشر في البحث عن زوجته ليلة الأحد، واكتشف صندلها وحجابها وسترتها والأدوات التي تستخدمها في العمل على الطريق المؤدية للمزرعة حيث تعمل. وفي اليوم الموالي طلب الزوج المساعدة من الجيران في القرية للبحث عن السيدة. وخلال عملية البحث الجماعية شوهد ثعبان من نوع بايثون يتجول في مكان قريب من موقع أغراض السيدة.

وأعلن قائد الشرطة المحلية لوسائل الإعلام المحلية أن عمليات البحث التي قام بها فريق الأمن والسكان حول المزرعة أفضت للعثور على ثعبان بايثون يبلغ طوله 7 أمتار. واشتبهنا مباشرة في أن الثعبان قد افترس الضحية. بعد أن أمسكنا به، وجدنا جثة الضحية في معدة الثعبان".

يعرف أن الثعابين تفترس الحيوانات الصغيرة وتقتلها من خلال الانقباض عليها قبل أن تبتلعها بالكامل، غير أن حالات ابتلاع البشر نادرة للغاية.

في العام 2018، تم اكتشاف امرأة ابتلعها ثعبان عملاق في جزيرة منى، قبالة سولاويزي. وقبل عام، قُتل مزارع وابتلعه ثعبان عملاق في قرية سالوبيرو بجزيرة سولاويزي.

تتعرض أعداد كبيرة من الناس لدغات الثعابين. وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى حوالي 5.4 مليون حالة لدغات الثعابين كل عام، منها ما بين 1.8 مليون و2.7 مليون حالة تسمم. ويعد الأطفال والعاملون في مجال الزراعة في المجتمعات الريفية الفقيرة الأكثر عرضة لخطر لدغات الثعابين بمختلف أصنافها.