عون يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ولبيد يعتبره اعترافاً لبنانياً بالدولة العبرية

عون يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ولبيد يعتبره اعترافاً لبنانياً بالدولة العبريةمحادثة
أعلنت بيروت اليوم، الخميس، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، وقع رسمياً على اتفاق توسطت فيه ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية، لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
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الرئيس اللبناني يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
قال إلياس بو صعب كبير المفاوضين اللبنانيين للصحفيين يوم الخميس إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.
وأضاف متحدثاً من القصر الرئاسي أن توقيع الرسالة يمثل "عهداً جديداً" وأن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين الأمريكيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق يوم الخميس.
بعد وساطة أمريكية استمرت عامين، توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما سابقاً في تشرين الأول-أكتوبر، وأجمع الطرفان على وصفه بأنه "تاريخي"، من شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها من مياههما الإقليمية. فما هي المعلومات المتوفرة عن الاتفاق الذي صاغ الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين النسخة النهائية منه؟
لبيد: لبنان اعترف بدولة إسرائيل عبر التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الخميس أن لبنان "اعترف" بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق على ترسيم حدوده البحرية مع الدولة العبرية بوساطة أمريكية. وقال لبيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الاتفاقية "هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره".
قال مصدران إن شركة توتال إنرجيز والحكومة اللبنانية توصلا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية الكبرى سيطرة مؤقتة على منطقة بحرية للتنقيب عن الغاز، ويمهد الطريق أمام مفاوضات مع قطر للحصول على حصة في المشروع.
لبنان وإسرائيل يستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية التاريخي
من المنتظر أن يمنح لبنان وإسرائيل يوم الخميس موافقتهما النهائية على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم حدودهما البحرية بعد عقود من العداء في تمهيد محتمل للتنقيب عن الطاقة في البحر.
ومن المقرر أن يوقع على الاتفاق بشكل منفصل مسؤولون كبار في لبنان ورئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد في القدس بعد موافقة حكومته. وأشادت الأطراف الثلاثة بالاتفاق باعتباره إنجازاً تاريخياً.
وسيجتمع المفاوضون بعد ذلك في قاعدة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الناقورة مع الفريق الأمريكي.
وهناك ستعلن الولايات المتحدة رسمياً دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وسيقدم لبنان وإسرائيل، اللذان لا يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب، إحداثياتهما الحدودية الجديدة إلى الأمم المتحدة.
والاتفاق تسوية غير مسبوقة بين البدين العدوين، ويفتح الطريق أمام التنقيب عن الطاقة في البحر كما ينزع فتيل أحد مصادر الصراع المحتملة بين إسرائيل وحزب الله اللبنانية المدعوم من إيران ويمكن أن يخفف من الأزمة الاقتصادية في لبنان.
واكتشاف الطاقة في البحر، رغم أنه ليس كافياً بمفرده لحل مشاكل لبنان الاقتصادية العميقة، سيكون نعمة كبيرة، حيث سيوفر العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها وربما يخفف يوماً ما من انقطاع التيار الكهربائي الخانق.