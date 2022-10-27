وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن الهجوم المضاد على خيرسون أصعب مما كان متوقعاً

وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن الهجوم المضاد على خيرسون أصعب مما كان متوقعاًمحادثة
- تتحضر الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الروسية في منطقة خيرسون لقتال شوارع شرس بعدما أجلت السلطات المعينة من قبل موسكو المدنيين منها إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو. تعليقاً على هذه المعركة، قال أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش إن لا إشارات حتى الآن على انسحاب القوات الروسية من تلك المناطق.
- يبدو أن الهجوم المضاد الذي كانت كييف تحضر له جنوباً يواجه صعوبة أكبر من الهجوم المضاد الذي نفذه الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الأوكرانية التي قالت إن البطء سببه حالة الطقس والأرض الموحلة وطبيعة المنطقة الزراعية التي تناسب الروس.
- تنصح السلطات الأوكرانية اللاجئين الأوكرانيين الذين خرجوا من البلاد بعدم العودة إليها قبل حلول فصل الربيع، وسط مخاوف من عدم استطاعة نظم الطاقة التي تعرضت لقصف روسي مكثف مؤخراً تأمين احتياجات جميع المواطنين. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية بهذا الشأن: الشبكات لن تتحمل.. أنتم ترون ما تفعله روسيا. نحن بحاجة للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء".
- استبعد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام الأسلحة النووية. جاء ذلك بعدما أشرف بوتين نفسه على تدريبات عسكرية واسعة للقوات الاستراتيجية أمس، الأربعاء.
- أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق منصة تتبع عامة في غضون أيام لرصد الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية والتراثية والفنية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، وذلك عبر استخدام صور الأقمار الاصطناعية قبل وبعد الغزو ومطابقتها.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إنها تحققت من تعرّض 207 مواقع ثقافية في أوكرانيا لأضرار تشمل 88 موقعا دينياً و15 متحفاً و76 مبنى ذي أهمية تاريخية أو فنية و18 نصباً و10 مكتبات.
حذر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية من أن الأقمار الصناعية التجارية التي تملكها للولايات المتحدة وحلفاؤها قد تصبح أهدافاً مشروعة لموسكو إذا تورطت في الحرب في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، قال كونستانتين فورونتسوف، نائب مدير إحدى اللجنات المتعلقة بضبط انتشار الأسلحة في وزارة الخارجية: قد تصبح البنية التحتية شبه المدنية هدفاً مشروعاً لضربة انتقامية [من موسكو]. نتحدث عن تورط مكونات البنية التحتية الفضائية المدنية، بما في ذلك التجارية، من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في النزاعات المسلحة.
استهداف محطة لتوليد الكهرباء في القرم في هجوم بطائرة مسيّرة ليلاً
أعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها موسكو عام 2014 الخميس أن محطة لتوليد الكهرباء في القرم استُهدفت بهجوم بطائرة مسيّرة ليلاً، مشيرة إلى أن المحطة لم تتضرر كثيراً.
وقال الحاكم الذي عيّنته موسكو ميخائيل رازفوزهاييف عبر تلغرام "اليوم خلال الليل حصل هجوم بطائرة بدون طيّار على محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الحرارية". ولفت إلى أن المحطة تكبّدت "أضراراً طفيفة. لم يسجّل وقوع إصابات".
الهجوم المضاد على خيرسون أصعب من المتوقع (وزارة الدفاع الأوكرانية)
قال وزير الدفاع الأوكراني إن الطقس الرطب يجعل الهجوم المضاد الأوكراني على خيرسون أصعب.
وتضغط القوات الأوكرانية على القوات الروسية في منطقة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية والتي احتلتها موسكو منذ بدء غزوها في 24 فبراير-شباط. ويهدد الضغط الأوكراني فلاديمير بوتين بانتكاسة في معركة كبيرة.
وقال ريزنيكوف في مؤتمر صحافي "جنوب أوكرانيا منطقة زراعية، ولدينا الكثير من قنوات الري وإمدادات المياه، والروس يستخدمونها مثل الخنادق". وأضاف "السبب الثاني [في التقدم البطيء] يعود إلى الأحوال الجوية. هذا هو موسم الأمطار.. وهذا يقلل من خياراتنا".
وأكد ريزنيكوف أن "الهجوم المضاد في اتجاه خيرسون أصعب مما كان عليه الأمر في اتجاه خاركيف".
اتصل وزير الدفاع الروسي بنظيريه الهندي والصيني الأربعاء وكرر مزاعم موسكو بشأن تحضيرات أوكرانية لاستخدام "قنبلة قذرة"، المزاعم التي يرى فيها الغرب حجة روسية "غير مقبولة" للتصعيد.
مكرراً اتهامه أوكرانيا بالتخطيط لاستخدامها.. وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني القنبلة القذرة
الأمم المتحدة ترصد عبر الأقمار الاصطناعية الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية في أوكرانيا
أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها ستطلق منصة تتبع عامة في غضون أيام لرصد الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية والتراثية والفنية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، وذلك عبر استخدام صور الأقمار الاصطناعية قبل وبعد الغزو ومطابقتها.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إنها تحققت من تعرّض 207 مواقع ثقافية في أوكرانيا لأضرار منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، تشمل 88 موقعا دينيا و15 متحفا و76 مبنى ذي اهمية تاريخية أو فنية و18 نصبا و10 مكتبات.
وقالت كريستا بيكات مديرة الثقافة والطوارئ في اليونسكو خلال مؤتمر صحافي في جنيف "استنتاجنا هو أن الوضع سيئ وقد يستمر في التفاقم ليصبح أسوأ". وحتى الآن لم يصب أي من مواقع التراث الإنساني العالمي السبعة في أوكرانيا بأضرار.
أستراليا تدرب جنودا أوكرانيين وترسل المزيد من العربات المدرعة
قالت أستراليا يوم الخميس إنها سترسل 70 جندياً إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية هناك وستشحن 30 عربة مدرعة أخرى لدعم كييف في حربها ضد الغزو الروسي.
وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز لتلفزيون إيه.بي.سي "نتوقع الآن أن يكون هذا صراعاً طويل الأمد". وترفع الحزمة الأحدث دعم أستراليا لأوكرانيا إلى حوالي 655 مليون دولار أسترالي (425 مليون دولار) منذ بدء الصراع في فبراير-شباط.
وقال "ندرك أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى الدعم على المدى الطويل إذا كنا سنضع أوكرانيا في موضع يمكنها من خلاله حل هذا الصراع بطريقتها الخاصة".
وتقدم أستراليا، وهي من أكبر المساهمين في الدعم الغربي لأوكرانيا من خارج حلف شمال الأطلسي، مساعدات ومعدات عسكرية لكييف وحظرت تصدير خامات الألومينا والألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا. كما فرضت عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية.
زيلينسكي: القوات الأوكرانية صامدة أمام الخطط الروسية المجنونة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية صامدة أمام الهجمات الروسية المتكررة بالقرب من بلدتين رئيسيتين في منطقة دونباس بشرق البلاد، واصفاً الخطط الروسية بأنها "مجنونة".
أضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أن أخباراً سارة سترد قريبا من الجبهة، لكنه لم يخض في تفاصيل. وذكر أن أشد المعارك تدور رحاها بالقرب من أفدييفكا خارج دونيتسك وبخموت إلى الشمال الشرقي.
ومضى قائلاً "هذا هو المكان الذي يتجلى فيه جنون القيادة الروسية. يوما تلو الآخر، ومنذ أشهر، يرسلون الناس إلى حتفهم هناك عبر تركيز أعنف موجات القصف المدفعي (على المدينتين)".
وحاولت القوات الروسية مراراً الاستيلاء على بخموت التي تقع على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الخاضعتين لسيطرة أوكرانيا. وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار زيلينسكي، يوم الثلاثاء إن الروس هاجموا بخموت ثماني مرات في يوم واحد وتم صدهم في كل مرة.
ولم يذكر زيلينسكي ما يجري بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها قوات موالية لموسكو. وتقول القوات الأوكرانية إنها تتوقع معركة صعبة هناك.
وقال "بشكل عام، نحن نعزز مواقعنا على طول خط المواجهة، ونحد من إمكانيات الغزاة ونقضي على قدراتهم اللوجستية، ونجهز أخبارا سارة لأوكرانيا". وذكر زيلينسكي أيضاً أنه جرى إطلاق سراح عشرة أوكرانيين في أحدث عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.
الرئيس الإسرائيلي ناقش مسألة تزود إيران روسيا بأسلحة مع بايدن
قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه ناقش مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الأربعاء مسألة تزويد إيران لروسيا بأسلحة تساعد على قتل الأوكرانيين.
وأضاف هرتسوغ للصحفيين أنهما ناقشا أيضاً البرنامج النووي الإيراني وقمع طهران الاحتجاجات.
ارتفاع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في سبتمبر
ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في سبتمبر-أيلول إلى 10.8 مليون برميل يوميا مقابل 10.64 مليون برميل يوميا في أغسطس-آب، وفقا لحسابات رويترز وبيانات نشرها مكتب الإحصاء الروسي (روستات) يوم الأربعاء.
وقال المكتب إن إنتاج النفط، باستثناء مكثفات الغاز، بلغ 40.7 مليون طن الشهر الماضي مقابل 42.1 مليون طن في أغسطس-آب، وهو شهر يزيد عدد أيامه بيوم.
وتابع أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصل إلى 2.5 مليون طن في سبتمبر-أيلول، بانخفاض 0.5 بالمئة على أساس سنوي، لكنه جاء مرتفعاً 5.5 بالمئة عن أغسطس-آب.
وخلال الفترة من يناير-كانون الثاني وحتى سبتمبر-أيلول بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال 24.1 مليون طن، بارتفاع 11.9 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2021.
وسجل إنتاج الغاز الطبيعي 39.1 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أي أقل 26.4 بالمئة عن سبتمبر-أيلول 2021 لكن بزيادة 1.4 بالمئة عن أغسطس-آب الماضي.
ميلوني: مساعدة أوكرانيا السبيل الوحيد لإنهاء النزاع
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمام برلمان بلادها يوم الأربعاء، إن الطريقة الوحيدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا هي مساعدة كييف على الدفاع عن نفسها عسكرياً.
وأضافت أمام مجلس الشيوخ قبل التصويت على الثقة في حكومتها اليمينية "يمكن تحقيق السلام من خلال دعم أوكرانيا .. إنها الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الجانبين للتفاوض".
وتعهدت ميلوني مراراً بدعم كييف، بينما كان حلفاؤها في الائتلاف الحكومي، سيلفيو برلسكوني وماتيو سالفيني، أكثر تناقضاً بشأن هذه القضية بسبب علاقاتهما التاريخية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت ميلوني إنه في حين أن الأسلحة التي تزود إيطاليا بها أوكرانيا ليست حاسمة لنتيجة الحرب، فإنها ضرورية لإيطاليا للحفاظ على مصداقيتها الدولية.