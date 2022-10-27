وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن الهجوم المضاد على خيرسون أصعب مما كان متوقعاً

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زيلينسكي: القوات الأوكرانية صامدة أمام الخطط الروسية المجنونة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية صامدة أمام الهجمات الروسية المتكررة بالقرب من بلدتين رئيسيتين في منطقة دونباس بشرق البلاد، واصفاً الخطط الروسية بأنها "مجنونة".

أضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أن أخباراً سارة سترد قريبا من الجبهة، لكنه لم يخض في تفاصيل. وذكر أن أشد المعارك تدور رحاها بالقرب من أفدييفكا خارج دونيتسك وبخموت إلى الشمال الشرقي.

ومضى قائلاً "هذا هو المكان الذي يتجلى فيه جنون القيادة الروسية. يوما تلو الآخر، ومنذ أشهر، يرسلون الناس إلى حتفهم هناك عبر تركيز أعنف موجات القصف المدفعي (على المدينتين)".

وحاولت القوات الروسية مراراً الاستيلاء على بخموت التي تقع على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الخاضعتين لسيطرة أوكرانيا. وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار زيلينسكي، يوم الثلاثاء إن الروس هاجموا بخموت ثماني مرات في يوم واحد وتم صدهم في كل مرة.

ولم يذكر زيلينسكي ما يجري بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها قوات موالية لموسكو. وتقول القوات الأوكرانية إنها تتوقع معركة صعبة هناك.

وقال "بشكل عام، نحن نعزز مواقعنا على طول خط المواجهة، ونحد من إمكانيات الغزاة ونقضي على قدراتهم اللوجستية، ونجهز أخبارا سارة لأوكرانيا". وذكر زيلينسكي أيضاً أنه جرى إطلاق سراح عشرة أوكرانيين في أحدث عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.