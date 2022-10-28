تعرّف على رواتب أبرز الزعماء الأوروبيين

حين تسلّم ريشي سوناك مفاتيح "داوننغ ستريت 10" كرئيس حكومة جديد للمملكة المتحدة، تصدّرت ثروة المصرفي ووزير المال السابق البالغ من العمر 42 عاماً، عناوين الصحف البريطانية، باعتباره أغنى رئيس وزراء في تاريخ البلاد بثروة تقدّر بـ760 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 840 مليون يورو.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك Kirsty Wigglesworth/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

ويبلغ الراتب السنوي لسوناك، كرئيس للوزراء، ما يعادل نحو 186 ألف يورو، كما أنه يتلقى بدلاً سنوياً يصل إلى نحو 130 ألف يورو من أجل تغطية تكاليف أداء الواجبات العامة.

تلك الأرقام التي تتعلق بثروة رشي سوناك وراتبه السنوي، قد تدفع البعض إلى السؤال عن الأوضاع المالية لزعماء أوروبا، وإليكم الإجابة عن بعضهم.

فرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

يبلغ الراتب الشهري لرئيس الجمهورية في فرنسا 15200 يورو شهرياً، أي ما يعادل 182400 يورو سنوياً، وبعد اقتطاع الضريبة، فإن الراتب يصبح 162 ألف يورو، أما عن ثروة إيمانويل ماكرون، فإنها تبلغ وفقاً للمصادر الرسمية 552 ألف يورو بعد اقتطاع الديون.

ألمانيا

المستشار الألماني أولاف شولتز. AP Photo

في ألمانيا ، أصول المستشار لا تعدّ بيانات عامة، لكن راتبه ينظمه القانون الذي ينص على أن رئيس الحكومة يتقاضى نحو 25 ألف يورو كراتب شهري، وفي حالة المستشار أولاف شولتز، فإن يتقاضى راتباً إضافياً كعضو في البوندستاغ (البرلمان) يبلغ 5 آلاف يورو شهرياً، وأكدت صحيفة "شبيغل" المحلية نقلاً عن الحكومة أن راتبه الشهري يبلغ 30189.81 يورو شهرياً.

إسبانيا

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز AP Photo

في إسبانيا، رئيس الوزراء ليس الشخص الأعلى أجراً في الطبقة السياسية، ووفقًا للبيانات العامة التي جمعتها صحيفة "إل بايس" المحلية، فإن راتب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في العام 2022، بلغ 86.542 يورو أي ما يزيد قليلاً عن 7 آلاف يورو شهرياً، وذلك بسبب التضخم، ومن المتوقع أن يرتفع راتبه السنوي إلى ما يزيد قليلاً عن 90 ألف يورو بحلول العام المقبل.

ولكن حتى مع ارتفاع راتبه، يبقى راتب بيدرو سانشيز أقل بكثير عن ما تتقاضاه رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، التي يبلغ راتبها السنوي وفقاً لـ"إل بايس" نحو 103 آلاف يورو، فيما يحتل رؤساء مناطق الحكم الذاتي الباسكي والكتالوني والأراغوني الصدارة لجهة ارتفاع رواتبهم.

إيطاليا

رئيسة الحكومة الإ]طالية جورجيا ميلوني AP Photo

جورجيا ميلوني التي تسلّمت رئاسة الحكومة في إيطاليا مؤخراً، ستحصل على راتب سنوي صافٍ يبلغ ما يقرب من الـ80 ألف يورو، أي ما يعادل 6700 يورو شهرياً، وفقاً لما ينص عليه القانون.

وما يتقاضاه رئيس الوزراء في إيطاليا كراتب شهري، ليس مبلغاً كبيراً إذا ما قورن بالراتب الشهري للنوّاب في البرلمان، حيث يتقاضى الواحد منهم راتباً إجمالي يبلغ 18 ألف يورو في الشهر، متضمناً المكافآت، أما عضو مجلس الشيوخ فيبلغ راتبه الإجمالي شهرياً نحو 17 ألف يورو.

ويجدر بالذكر أن رئيس الحكومة الإيطالية السابق، ماريو دراغي، كان تنازل عن راتبه دون تقديم أي تفسير، وبصفته المدير السابق للبنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك إيطاليا، فقد تجاوز دخله الـ580 ألف يورو في العام 2019، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة.

اليونان

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس AP Photo

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، كان أعلن أن راتبه السنوي بحكم منصبه يزيد قليلاً عن 77 ألف يورو، كما أشار إلى أنه يحصل على دخل شهري يبلغ 1800 يورو من أعماله في القطاع الزراعي، علماً أن السياسيين في اليونان مطالبون بنشر واردتهم المالية، وفقاً للقانون.

البرتغال

رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

في البرتغال أيضاً، يُلزمُ القانون أعضاء الحكومة بالإعلان عن أصولهم المالية والعقارية، ووفقاً للمصادر الرسمية، فإن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا تلقّى في العام 2021 دخلاً سنوياً زاد قليلاً عن 116 ألف يورر.

بلجيكا

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو Olivier Matthys/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أعلن مؤخراً خلال مقابلة إذاعية أن راتبه الشهري يبلغ 20800 يورو شهرياً، وهذا المبلغ يشتمل على جميع المكافآت والمزايا العينية، أما ماثيو ميشيل وزير الخارجية في حكومة دي كرو، فقد كشف أن راتبه الصافي يتراوح ما بين 14 ألف و15 ألف يورو شهرياً.

ويجدر بالذكر أن رئيس الحكومة البلجيكية أعلن مؤخراً عن تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 8 بالمائة، إذ بلغ التضخم في البلاد، وفقاً لمسح حديث، 11 بالمائة، ويخشى غالبية البلجيكيين من عدم قدرتهم على دفع فواتير الطاقة خلال فصل الشتاء.

رئيس المفوضية الأوروبية

يبلغ الراتب الشهر لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يبلغ 28 ألف يورو، كما أنّها تتلقى بدل سكن بقيمة 4185 يورو، فيما كان الرئيس السابق للمفوضية جان كلود يونكر، قد احتفظ بمنزله في بلده لوكسمبورغ وفضل "استئجار شقة مساحتها 50 مترا مربعا في فندق لقاء 3250 يورو شهرياً.