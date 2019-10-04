تعرّف على الراتب الشهري للرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية ومكان إقامتها

قررت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الإقامة في غرفة صغيرة جهزت لها إلى جانب مكتبها في الطابق 13 من مبنى المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

غرفة مساحتها 25 متراً مربعاً

وأكد موظفون ضمن طاقم فون دير لاين أنّها "طلبت تجهيز مسكن لها داخل غرفة تبلغ مساحتها 25 مترا مربعا إلى جانب مكتبها"، وذلك بدلاً من استئجارها شقّة في بروكسل.

فون دير لاين التي من المقرر أن تتسلم مهامها رسميا في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، "سيبقى منزلها في في هانوفر (ألمانيا)، وقد قررت الانتقال إلى الغرفة المؤمنة في مبنى المفوضية، بدلا من استئجار شقة أو الإقامة في فندق. والى جانب الأمن فان هذا الخيار له فوائد عملية لأنة يجنبها ازدحام السير في بروكسل"، وفق ما صرّح به مساعدوها.

الراتب الشهري 28 ألف يورو

ويشار إلى أن الراتب الشهر لفون دير لاين يبلغ 28 ألف يورو، كما أنّها تتلقى بدل سكن بقيمة 4185 يورو، ولم يتضح ما إذا ستتمكن من الحصول على بدل السكن حين تقيم في مكتبها.

وكان الرئيس السابق للمفوضية جان كلود يونكر، قد احتفظ بمنزله في بلده لوكسمبورغ وفضل "استئجار شقة مساحتها 50 مترا مربعا في فندق لقاء 3250 يورو شهرياً، كما كان أعلن في مقابلة مع صحيفة "بيلد ام سونتاغ" في وقت سابق من هذا العام.

18 ساعة عمل يومياً

يونكر قال حينها: إن "رئيس المفوضية الأوروبية لا يحظى بمسكن رسمي ضمن مهامه" وكذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، مستطرداً بالقول: "لكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقيم في قصر يدعونا إليه في بعض الأحيان من أجل أخذ قسط من الراحة. كل السفراء أيضا لديهم مقارهم".

وأوضح جان كلود يونكر للصحيفة المذكورة أن "مهام رئيس المفوضية الأوروبية هي وظيفة بدوام كامل تمتد على مدى 18 ساعة في اليوم"، حسب قوله.

رواتب رؤساء وزعماء دول

يذكر أن دخل الرئيس الأميركي وفقاً للقانون هو 400 ألف دولار سنوياً (365 ألف يورو سنوياً) تُدفع كمرتبات شهرية (نحو 30 ألف يورو شهرياً)، بالإضافة إلى مخصصات قيمتها 50 ألف دولار (45 ألف يورو) للمساعدة في قيامه بمهامه الرئاسية.

أما في فرنسا، فمرتب رئيس الجمهورية حاليا 13532 يورو، قبل الاستقطاعات الضريبية، لكن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه الرئيس الفرنسي شهرياً، يبلغ 12.696 يورو: 11.580.82 راتبا أساسيا، و347.43 يورو بدل سكن و2.982.06 بدل وظيفة.

ويبلغ الراتب الشهري للمستشار الألماني نحو 18 ألف يورو، فيما الراتب الشهر للرئيس الروسي فيبلغ نحو 12400 يورو شهرباً، أما الرئيس الصيني فيتقاضى نحو 1500 يورو شهرياً.

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