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البرازيل

ثلاثة قتلى على الأقلّ و14 جريحاً بسبب انهيار جسر في البرازيل

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
انهيار جسر في كاريرو في البرازيل. 2022/09/28
انهيار جسر في كاريرو في البرازيل. 2022/09/28   -   حقوق النشر  أ ف ب

لقي ثلاثة أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في انهيار جسر، في ولاية أمازوناس في شمال غرب البرازيل الأربعاء، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت حكومة أمازوناس إنّ الجسر الواقع قرب مدينة كاريرو التي تبعد حوالى 100 كلم عن ماناوس عاصمة الولاية انهار صباح الأربعاء، ما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة.

وأوضحت أنّ أحد القتيلين يبلغ من العمر 39 عاماً، بينما لم يتمّ التعرّف في الحال على هوية القتيل الثاني، في حين تبلغ القتيلة من العمر 66 عاماً. ورجّح قائد فوج الإطفاء في الولاية أورليلسون مونيز ارتفاع عدد القتلى، مشيراً إلى أنّ عمليات البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة.

ونقل موقع "جي 1" الإخباري عن مونيز قوله إنّ "بعض الناس يتحدّثون عن ثمانية أو 12 أو حتّى 15 قتيلاً"، وأضاف قائلا: "لقد عثرنا على حافلة صغيرة كان بداخلها العديد من الأشخاص، (لكن) لم نحدّد مكانهم بعد". وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد سقطت في نهر كوروسا من جراء الحادث 12 سيارة.