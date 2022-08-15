شاهد: انهيار جسر في النرويج وإنقاذ سائق شاحنة علقت عليه

انهار الجزء الأكبر من جسر خشبي يمتد فوق نهر جنوب النرويج صباح الإثنين، فسقطت سيارة كانت تعبره في المياه فيما بقيت شاحنة معلقة عليه. وقالت الشرطة النرويجية أن أسباب انهيار الجسر لم تتضح بعد.

ونجحت فرق الإسعاف في إنقاذ سائق الشاحنة بمساعدة مروحية بحسب ما قالته الشرطة، مشيرة إلى أن سائق السيارة نجح في الخروج من المياه وحده قبل وصول فرق الإنقاذ.

ويبلغ طول الجسر نحو 150 متراً وافتتح عام 2012 وهو مشيّد فوق نهر Gudbrandsdalslaagen.

ووصف رئيس بلدية البلدة جون هالفور الحادث بـ"الكارثي" خصوصاً وأن الجسر لا يزيد عمره عن 10 سنوات.

وقال اتحاد السائقين النرويجيين إن انهيار الجسر يطرح أسئلة حول سلامة الجسور، خصوصاً وأن الجسر المذكور خضع للصيانة والكشف عام 2021.

وفي حادثة مشابهة حصلت في النرويج، انهار جسر في منطقة "سيويا" عام 2016 ما دفع بالسلطات وقتها إلى إغلاق 11 جسراً مشابها في البلاد بما فيها الجسر الذي انهار هذا الإثنين.

ومن المقرر أن يزور وزير النقل النرويجي جون-إيفار نيغارد الموقع في وقت لاحق الإثنين.